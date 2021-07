Žena (24) sa narodila s mužskými aj ženskými pohlavnými orgánmi: Barbarstvo, ktoré jej urobil lekár

Luna sa narodila v americkej Georgii, no teraz žije na Havaji. Vyrastala ako chlapec, pretože tak rozhodli jej najbližší po tom, ako sa narodila ako obojpohlavná. Komplikovaný príbeh s vlastnou identitou ju sprevádza celý život. Po narodení jej vyoperovali maternicu, zašili pošvu, a tak urobili z nej chlapca. Mladá žena to označuje za absolútne barbarstvo. Spomína si, ako ju v detstve a puberte nútili športovať a naháňať sa na ihrisku za loptou, hoci ona túžila hrať sa s bábikami. Vždy sa jej páčilo aj dámske oblečenie. "To, že som sa narodila ako intersexuál, som zistila, keď som mala štrnásť rokov. S deťmi, ako som bola ja, sa zaobchádza ako so psami a mačkami, ktorým práve odobrali orgány. Spôsobilo mi to veľa problémov s identitou. Neznášam, keď vyzerám ako chlapec a obávam sa, že som predurčená žiť sama," hovorí smutne.

Po rokoch šikany kvôli svojej rodovej identite Animishaová definitívne odmietla byť iba mužom. "Prvýkrát som mala samovražedné predstavy, keď som mala päť rokov. Neskôr som si uvedomila, že to súviselo s mojím uhlom pohľadu a prejavom. Trvalo mi roky, kým som pochopila, že moje komplikácie pochádzali z rolovej identity. Návrat k intersexu by bol zázrak. Keby som bola iba žena, bola by som v tej istej situácii ako teraz a mala by som iba polovicu z toho, čo som dostala od prírody." V súčasnosti užíva hormóny estrogén a progesterón prirodzene produkované vaječníkmi a zvažuje možnosť rekonštrukčnej chirurgie, ktorá stojí asi 100 000 dolárov. Po tomto zákroku sa maternica vyvinie z vlastného vulválneho tkaniva. Luna teraz dúfa, že sa jej podarí vyzbierať požadovanú sumu cez platformu GoFundMe.

Aktivisti z Intersexu už dlho upozorňujú, že chirurgický zákrok, pri ktorom sú obojpohlavní novorodenci zbavovaní pohlavných orgánov a sú nútení žiť buď ako muži alebo ženy, je porušením ľudských práv. Žiadajú, aby takéto konanie bolo nezákonné. "Naozaj by som chcela podstúpiť operáciu, ktorá mi pomôže dostať sa späť. Vždy som sa cítila veľmi chorá a hormonálne nevyrovnaná, pretože mi odstránili maternicu. Transplantácia bude pre mňa znamenať nový život a dá mi šancu priviesť na svet dieťa," vraví Luna, ktorá chce zároveň zvýšiť povedomie medzi intersexuálmi a povzbudiť ostatných, aby prijímali rôzne rodové identity. "Chcem, aby bol svet miestom, kde môže byť každý slobodný a taký, aký chce byť. Všetci vrátane transsexuálov a intersexuálov musia mať právo rozhodnúť o svojom tele, veď táto zmena nikomu neublíži," dodala.