Keď minulý rok v apríli vydali Veneer po mnohých rokoch novú štúdiovú nahrávku, EP Recovery, asi netušili, že jej plánovanému koncertnému predstaveniu sa postaví do cesty druhá vlna pandémie so všetkými jej obmedzeniami. Rozbehnutá kapela si to vynahradila ďalšou tvorbou v štúdiu.