Takto z neho makač nikdy nebude: VIDEO Premiér Heger chcel zrejme napodobniť Fica, no poriadne sa zapotil

Heger sa poriadne zapotil

Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Gettyimages.com

SEČOVCE - Predseda vlády Eduard Heger má v týchto letných dňoch mimoriadne napätý program, keďže je aktuálne na výjazdovom rokovaní po východe Slovenska a zastavil sa aj na Strednej spojenej škole v Sečovciach, kde sa medzi žiakmi chcel ukázať, ako to na hrazde vie on. Na jeho tvári však bolo badať veľkú námahu a únavu. Pozri sa na to sami.