VIDEO Ľudia v šoku: Vo vakcinačnom centre pustili lesbické porno!

Nudnú atmosféru v očkovacom centre v hlavnom meste Kostariky San Jose prerušila 7. júna scéna z lesbického pornofilmu, ktorý sa objavil na obrazovke v čakárni plnej ľudí a personálu. Zo záberov zachytávajúcich dve polonahé ženy, ako si vymieňajú nežnosti, zostali návštevníci poriadne zaskočení, zatiaľ čo zdravotníci a policajti sa snažili čo najrýchlejšie obrazovku vypnúť alebo aspoň prepnúť na iný kanál.

Zdroj: Youtube/GeRenksiz

Podľa dostupných informácií je do tohto centra prenášané iba vysielanie verejnoprávnej televízie, takže nie je jasné, ako sa vôbec porno na obrazovku dostalo. "Najprv vysielali program verejnej televízie, ale náhle sa to zmenilo. Bolo vidno, že policajti sú z toho v rozpakoch. Ale všetci sme sa na tom dobre pobavili," uviedol Anthony Barboza, ktorý čakal na vakcínu. Policajti to nakoniec vyriešili tak, že vytiahli šnúru z elektriny. Všetkým prítomným sa zároveň ospravedlnili za nepríjemnosti.