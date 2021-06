VIDEO Hrozivý výjav na starom cintoríne: Keď zbadali trúchliaci, čo trčí z rakvy, ostali zdesení

Hroby na cintoríne vo West Norwood, ktoré sú pamiatkou na popredných členov gréckej komunity z 19. storočia, pomaly, ale isto chátrajú. Rada mesta Lambeth, ktorá cintorín povinne zakúpila pred viac ako päťdesiatimi rokmi, nedávno dala výpoveď zamestnancom ochranky, aby ušetrila peniaze a spolu s aktivistami vyzýva na bezodkladné opatrenia na ochranu pamiatok.

Zdroj: Youtube/Jeane Trend-Hill

Podľa Boba Flanagana, akademika z Londýnskej univerzity a predsedu spolku Friends of West Norwood Cemetery (FoWNC), toto nie je spôsob, ako zaobchádzať s mŕtvymi. "Je to neúctivé a šokujúce. Taktiež to predstavuje zdravotné a bezpečnostné riziko pre ľudí, ktorí prechádzajú okolo cintorína. V niektorých prípadoch sú rakvy otvorené vystavené a môže dôjsť k nehodám, kedy ľudia spadnú do rozpadnutých hrobiek," uviedol. Návštevníci už viackrát upozornili aj na to, že z niektorých hrobov dokonca trčia rozkladajúce sa ľudské končatiny. Takýto pohľad ich absolútne vydesil.

Vedecká pracovníčka z Imperial College London Victoria Solomonidis-Hunterová, ktorá má grécky pôvod, bola vraj prekvapená krásou pamiatok, no tiež ich "srdcervúcim stavom rozkladu". Bola v šoku, keď sa v marci dozvedela o tom, že jeden z najkrajších pamätníkov, ktorý je zasvätený bratom Vaglianovcom, sa stal obeťou vandalov. Na pamätníku chýbali pôvodné dvere a sololit zakrývajúci vchod bol rozbitý.

Na cintoríne sa majú začať práce po poskytnutí grantu vo výške 4,6 milióna libier (5,4 milióna eur) z Národného fondu loterijného dedičstva. Ďalšie financie by mala poskytnúť Rada mesta Lambeth a FoWNC. Mestský cintorín bol založený v roku 1837. Podľa mimorezortného verejného orgánu History England cintorín obsahuje vynikajúcu zbierku pohrebných pamiatok z 19. a začiatku 20. storočia.