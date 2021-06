KORONAVÍRUS Očkovacia turistika spustila totálne šialenstvo: Nadbytok vakcín a vypredané lety!

WASHINGTON -Spojené štáty sa stali destináciou očkovacej turistiky. Do krajiny sa podľa denníka The New York Times v ostatných týždňoch vydávajú mnohí bohatí obyvatelia Latinskej Ameriky, by využili miestny prebytok covidových vakcín. Fenomén ešte viac zvýrazňuje nerovné podmienky v spoločnostiach tvárou v tvár koronavírusu.

Vybavení turistickými vízami na jar do USA za očkovaním vyrazili ľudia z Argentíny, Kolumbie i Paraguaja, opisuje reportáž. Realitného makléra z posledného menovaného štátu Josého Aceveda vraj ohromilo, aké ľahké bolo nechať sa zaočkovať v meste Las Vegas. "Je to ako sen," vyhlásila zas Florencia Gonzalezová Alzagaová z Buenos Aires, ktorá v apríli dostala vakcínu v Miami na Floride.

Zdroj: SITA/AP Photo/Wilfredo Lee

Podľa Spojených štátov stojí za slabnúcim dopytom prebytok dávok. Lokálni predstavitelia v niektorých štátoch očkovaciu turistiku otvorene podporili. "Šialenstvo s cestami do USA s cieľom nechať sa očkovať sa začalo v marci. Teraz sledujeme exponenciálny rast v počte cestujúcich a letov," priblížil viceprezident cestovnej kancelárie v paraguajskej metropole Asunción José Carlos Brunetti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Esteban Felix

Južná Amerika je v týchto dňoch svetovým ťažiskom pandémie covidu-19, pričom väčšina tamojších krajín očkuje svojich obyvateľov pomalšie než Európska únia či USA. Cestu na sever za vakcínou si ale pochopiteľne nemôže dovoliť každý. Bohatší Juhoameričania, ktorí túto možnosť využívajú, sa podľa New York Times cítia vinní, že ich konanie prehlbuje nerovnosť vo vplyvoch pandémie. "Cesty milionárov a miliardárov za vakcínami naprieč kontinentami a oceánmi znamenajú viac kontaktov, vyššiu pravdepodobnosť šírenia mutácií a prístup len pre najužšie elity," okomentoval situáciu Sean Simons zo skupiny ONE Campaign, ktorá sa usiluje o porazenie ochorenia a chudoby po celom svete. Simons nabádal štáty s nadbytkom vakcín, aby ich poskytovali do medzinárodného distribučného systému Covax, nad ktorým má záštitu Svetová zdravotnícka organizácia. Americký prezident Joe Biden nedávno ohlásil plán rozoslať do konca júna do zahraničia 80 miliónov dávok covidových vakcín.