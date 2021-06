Pohroma na letiskách: VIDEO Krajinu vyradili zo zeleného zoznamu, Briti sa snažia dostať domov!

LISABON - Portugalský premiér António Costa v nedeľu kritizoval vyradenie svojej krajiny z britského zeleného zoznamu. Znamená to, že Briti, ktorí sa od utorka vrátia z Portugalska, budú musieť nastúpiť do desaťdňovej karantény, uviedla agentúra Reuters. Z krajiny sa od víkendu snažia vycestovať desiatky tisíc britských turistov, ktorí tam trávili dovolenku.

"Nemôžeme sa spoliehať na tento nestabilný systém, ktorý sa mení každé tri týždne," uviedol portugalský premiér Costa. Britské rozhodnutie sprísniť podmienky návratu z Portugalska považuje za "neopodstatnené". "Nie je to dobré pre tých, ktorí si naplánovali svoju dovolenku, ani pre tých, ktorí organizujú služby v cestovnom ruchu," dodal portugalský premiér a vyzval Londýn, aby sa pripojil k systému cestovných osvedčení, ktorý chce od 1. júla spustiť Európska únia.

VIDEO Pohľad na portugalské letisko Faro

Obyvatelia Anglicka, Škótska a Walesu smú od polovice mája odísť do Portugalska na dovolenku, bez toho, aby pri návrate domov museli do karantény. To sa ale zmení v utorok, kedy bude Portugalsko vyradené z tzv. zeleného zoznamu. Britské úrady zdôvodnili svoje rozhodnutie rastúcim počtom nových prípadov nákazy koronavírusu a výskytom viac variantov tejto infekcie v Portugalsku.

Pohroma na letisku

Kvôli zmenám pravidiel sa Portugalsko snažia opustiť pred utorňajšom ránom desiatky tisíc britských turistov, ktorí tam trávili dovolenku, informovala dnes agentúra EFE. Britské aerolinky posilnili spoja z portugalských letovísk, aj tak ale kapacita nebude zrejme stačiť pre všetkých turistov, ktorí sa už snažia vycestovať z krajiny. Z obľúbenej oblasti Algarve na juhu krajiny odletelo počas víkendu 25-tisíc Britov. Problémy turistom spôsobuje aj to, že miestne laboratóriá nemajú dostatočnú kapacitu na to, aby vyhoveli skokovému nárastu dopytu po PCR testoch. Portugalská vláda sa obáva dopadov na cestovný ruch, keďže Briti tvoria jednu z najväčších skupín zahraničných návštevníkov tejto juhoeurópskej krajiny.

Denné prírastky objavených prípadov koronavírusu sa od mája v Portugalsku mierne zvýšili, a to predovšetkým v hlavnom meste Lisabone a niekoľkých ďalších oblastiach. Počet nových prípadov za posledné dva týždne predstavuje na 100.000 obyvateľov 65, čo je jedno z najnižších čísiel v Európskej únii. Od začiatku apríla v krajine zomiera denne v súvislosti s koronavírusom menej ako desať osôb. Za celú epidémiu sa v Portugalsku, kde žije desať miliónov ľudí, nákaza potvrdila u 853.000 osôb, z ktorých 17.000 zomrelo.