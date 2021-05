Najbizarnejší kriminálny prípad v histórii: Žralok vyvrátil potetovanú ruku, neuveríte, aká bola zápletka!

Prípad, ktorý nedal spávať policajtom v Sydney pred vyše osemdesiatimi rokmi, patrí k tým najbizarnejším v dejinách kriminalistiky. Všetko sa začalo v Coogee Aquarium, kde 25. apríla 1935 štvormetrový tigrí žralok vyvrátil ľudskú ruku s vytetovaným obrázkom dvoch zápasiacich boxerov. Na miesto privolali miestnych detektívov, ktorých mátala otázka: "Ako je možné, že v žalúdku žraloka zadržiavaného v nádrži skončila ľudská ruka?" Zo zachovaných výstrižkov novín vyplýva, že záhadná udalosť vyvolala vlnu obrovského záujmu. Detektívi vďaka výraznému tetovaniu a odobratým odtlačkom prstov zakrátko zistili, že ide o ľavú hornú končatinu Angličana Jamesa "Jimmyho" Smitha, čo nakoniec potvrdil aj jeho brat. Od neho sa dozvedeli, že tento 45-ročný amatérsky boxer pracoval v biliardovom klube v centre Sydney.

Zdroj: Getty Images

Z vyšetrovania vyplynulo, že Jimmy bol problémový chlapík a mal početné väzby na podsvetie mesta, najmä na podnikateľa Reginalda Holmesa. Prostredníctvom neho sa zapojil do koordinácie dovozu drog na pobrežie Sydney. Biznis síce zasiahla hospodárska kríza, ale partneri nemali vážnejší problém až do chvíle, kým sa nepotopil krížnik Pathfinder. Smith, ktorý v dôsledku toho zostal bez prostriedkov, sa začal podnikateľovi vyhrážať, vydieral ho a v celej zločineckej sieti vzrastalo napätie. Jimmyho videli naposledy 7. apríla v hoteli Cecil v Cronulle, kde popíjal a hral karty s Patrickom Bradym. Odtial si to obidvaja podnapití muži namierili do malého prenajatého domčeka na ulici Tallombi. Taxikár neskôr policajtom povedal, že Bradyho viezol z tejto ulice na Holmesovu adresu a všimol si, že zákazník bol nervózny a niečo skrýval pod bundou.

Zdroj: Getty Images

Tri týždne po tom, ako žralok vyvrátil ruku, zatkla polícia Bradyho pre podozrenie z vraždy. Ten sa však snažil hodiť vinu na Holmesa. Podnikateľ poprel, že zadržaného pozná a po výsluchu, zjavne otrasený všetkými udalosťami, nasadol so zbraňou do svojho člna a smeroval do prístavu. Opil sa a chcel spáchať samovraždu, ale prežil a nakoniec začal spolupracovať s políciou. Vo svojej výpovedi uviedol, že Brady dorazil do jeho domu, mal so sebou Jamesovu odseknutú ruku a vyhrážal sa mu vydieraním, ak mu nezaplatí veľkú sumu peňazí. Podľa Holmesa Brady zabil Jimmyho, rozštvrtil jeho telo, vložil ho do kufra a odhodil do zátoky Gunnamatta. Podnikateľ prisľúbil, že všetko zopakuje aj pred sudcom, ale nasledujúce ráno ho našli v aute mŕtveho s tromi guľkami v hrudi. Bez kľúčového svedectva skončil Patrick na slobode a zo Smithovej vraždy nebol dodnes nikto obvinený.

Ako vytetovaná ruka skončila v akváriu?

Po tom, ako Brady priniesol odseknutú ruku k Holmesovi, ten ju v panike odviezol na pláž a hodil do mora. Následne už iba došlo ku kombinácii viacerých náhod. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že ju prehltol malý žralok, ktorého neskôr zožral veľký tigrí žralok. Krátko po tom, ako sa podnikateľ zbavil ruky, vyplával na more majiteľ Coogee Aquarium Bert Hobson aj so synom. Obaja muži v ťažkých časoch poznačených krízou museli zabojovať o priazeň návštevníkov zábavného zariadenia, pričom lákadlom sa mal stať práve veľký predátor. Zo všetkých žralokov plaviacich sa pri pobreží ulovili toho, ktorý mal v žalúdku ruku boxera. Zvyšok príbehu už poznáte.