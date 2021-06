Chodíte alebo bicyklujete so slúchadlami? Po tomto zistení vedcov s tým okamžite prestanete

LONDÝN - Podľa novej štúdie spoločnosti Ford sú ľudia, ktorí šoférujú, chodia alebo bicyklujú so slúchadlami, o viac ako štyri sekundy pomalší. To im bráni identifikovať potenciálne riziká na ceste. Odborníci touto informáciou reagujú na dôležitý problém bezpečnosti cestnej premávky.

Ford v rámci svojej prebiehajúcej kampane za bezpečnosť na cestách necháva verejnosť vyskúšať si virtuálny zážitok pomocou smartfónov. Zážitok pod názvom "Share The Road: Safe And Sound" využíva zvuk 8D, novú zvukovú technológiu, vďaka ktorej si mozog myslí, že zvuk sa neustále pohybuje a prichádza z niekoľkých rôznych smerov. "Týmto výskumom upozorňujeme na dôležitý problém bezpečnosti cestnej premávky, ktorej sa často nevenuje veľa pozornosti," uviedol Emmanuel Lubrani zo spoločnosti Ford of Europe s tým, že zážitok je dostupný pre kohokoľvek s prístupom k smartfónu.

Nosenie slúchadiel na ceste - u vodiča, cyklistu, jazdca na elektrokolobežke alebo chodca - môže byť nebezpečné a v niektorých štátoch, napríklad vo Francúzsku, je dokonca nezákonné. Niektoré z najnovších slúchadiel na trhu majú dokonca technológiu potlačenia hluku, čo znamená, že osoby, ktoré ich nosia, sú vystavení ešte väčšiemu riziku, že nebudú počuť svoje okolie.

Výskum ukázal, že zníženie zvukových prejavov áut a vozoviek môže ľudí viesť k podceneniu rýchlosti vozidla, a to tak v laboratórnom prostredí, ako aj na ceste či pri jazde vo dne i v noci. Experti skúmali spôsoby používania a počúvania cestnej premávky u 2504 mužov a žien. Išlo o dobrovoľníkov z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej Británie. Pýtali sa ich na postoje k riziku pri šoférovaní, bicyklovaní, chôdzi alebo jazde na skútri. Väčšina zo zúčastnených, uviedla, že mali nasadené slúchadlá, keď boli v pohybe. Z viac ako polovice, ktorí priznali, že sa takmer stali alebo boli účastníkmi nehodovej udalosti, malo v tom čase 27 percent nasadené slúchadlá.

Účastníci boli následne vyzvaní, aby na svojich smartfónoch spustili program "Share The Road: Safe And Sound", aby si mohli zmerať vplyv, ktorý má nosenie slúchadiel na ich schopnosť reagovať na zvukové signály. Zážitok predstavuje tri cestné simulácie, z ktorých každá má odlišné nebezpečenstvo: sanitku, motorku a e-skúter. Keď používatelia cestujú po 360-stupňovej virtuálnej ceste, musia identifikovať vozidlo a klepnúť naň skôr než vyprší časovač. Používatelia zažijú každý scenár dvakrát - raz s hlasnou hudbou akoby hranou cez slúchadlá a raz bez hudby. Pracovníci firmy Ford pri svojich experimentoch zistili, že účastníci so slúchadlami boli pri identifikovaní a reakciách na nebezpečenstvo na ceste v priemere o 4,2 sekundy pomalší. Po absolvovaní tohto zážitku väčšina ľudí uviedla, že už nebudú mať na cestách slúchadlá.

"Zvuk hrá zásadnú úlohu v našej schopnosti porozumieť nášmu prostrediu. Veľmi často začujeme dôležité udalosti, ktoré sa dejú okolo nás, skôr ako ich uvidíme," vysvetlila profesorka sluchovej kognitívnej neurológie na University College London Maria Chaitová. Aj keď slúchadlá môžu byť za mnohých okolností prospešné, na ceste môžu blokovať dôležité zvukové signály, v dôsledku čoho nie sme potom schopní vnímať prichádzajúce autá alebo účastníkov cestnej premávky.