Parádny objav v prvom európskom ohnisku COVIDU-19: Obyvatelia majú superimunitu! Takto ju získali

V malom vidieckom meste vzdialenom hodinu jazdy od Benátok s populáciou asi 3200 ľudí došlo 21. februára 2020 k prvému úmrtiu v dôsledku COVID-19 v Taliansku. Krátko nato mesto zasiahol lockdown, zatiaľ čo armáda a tímy vedcov sa snažili porozumieť prepuknutiu choroby v novom ohnisku.

Vďaka masívnemu testovaniu väčšiny populácie prišli na dôležité poznatky o tom, ako čeliť šíreniu nákazy. V júni 2020 publikovali vedci z Padovskej univerzity a Imperial College v Londýne prácu o obyvateľoch Vo, ktorá odhalila, že pri kontrole ohniska sú kľúčové rozsiahle testy, izolácia infikovaných ľudí a lockdown.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

Vo dodnes funguje ako zaujímavá prípadová štúdia ohľadom covidu. Denník The Times nedávno vyslal do mesta reportéra, ktorý napísal, že mnoho miestnych obyvateľov má aj deväť mesiacov po zotavení sa z choroby prekvapivé množstvo protilátok. To je dlhšie, ako predpovedali mnohí odborníci. Zo 129 ľudí najmenej šestnásti mali viac ako dvojnásobnú hladinu protilátok. Okrem toho sa zdá, že značný počet obyvateľov sú "superimúnne prípady", čo je vedecký pojem, ktorý sa používa na označenie ľudí s extrémne vysokou hladinou protilátok proti COVID-19.

Zdroj: Getty Images

"Myslíme si, že je to preto, lebo po máji mali kontakt s pozitívnymi ľuďmi. Vírus vstúpil do ich tela, infikoval niekoľko buniek, ale bol rýchlo eliminovaný protilátkami, ktoré už mali v sebe. Stalo sa však ešte niečo - vírus stimuloval produkciu ešte väčšieho množstva protilátok. Žiadna osoba nemala nijaké príznaky. To, čo sme tu videli je, že kontakt môže než zdvojnásobiť množstvo protilátok, ktoré už máte," uviedol Enrico Lavezzo, mikrobiológ z Univerzity v Padove. Nie je jasné, aké reprezentatívne môžu byť tieto včasné poznatky pre širšiu otázku protilátok proti COVID-19. Napokon stále nevieme, ako dlho môžu protilátky a zmysluplná imunita po zotavení sa z choroby trvať.