FOTO Hlasno sexujúca dvojica strpčuje život obyvateľom bytovky: Odkaz od susedov, aj s pikantným USB!

Tenké steny v bytovkách či panelákoch sú mnohokrát hotovým prekliatím. Nemenovaný Brit bol nútený počúvať svojich susedov pri sexe. Dospelo to až do bodu, kedy mal ich vášnivého vyčíňania plné zuby. Napísal im preto odkaz, ku ktorému priložil aj USB. So svojím riešením sa podelil na Reddite. Práve tam vysvetlil, že so susedmi sa snažil delikátny problém riešiť po dobrom, no nezabralo to. "Takže som im nechal na dverách pekný odkaz, aby to všetci videli," píše vo svojom príspevku.

Poznámku, ktorá je v skutočnosti jednou celou stranou A4 a obsahuje malú schému vysvetľujúcu fungovanie dozvuku, muž začína slovami: "Bývanie v bytovej budove znamená, že máte tendenciu byť bližšie ku svojim susedom, ako by to bolo v inom prípade. To znamená, že by som mohol bývať v úplne inej časti našej budovy a stále by som počul váš hlasný sex. Teraz ma nechápte zle. Som veľmi šťastný, že máte SKVELÝ sexuálny život, ale myslím si, že budem hovoriť za mnohých z nás v tomto domebudove, keď vás požiadam, aby ste sa upokojili. Spolu s vašimi susedmi sa cítime zle."

Zdroj: Reddit/megirl94

To však zďaleka nie je všetko. K odkazu užívateľ pripojil aj USB kľúč, na ktorom sú nahraté zvukové záznamy toho, čo sužuje susedov. "Na záver by som vás chcel láskavo požiadať, aby ste, prosím, dávali pozor na hlasitosť vašich stonajúcich a sexuálnych zvukov," zakončil. Zostáva len dúfať, že zamilovaný pár toto upozornenie pochopil a zvuky svojho milostného života si nechá len pre seba.