VIDEO Žena zverejnila TRIK, vďaka ktorému váš vzťah bude lepší: Vyskúšajte 72-hodinové pravidlo!

Lottie Hendersonová sa vo videu podelila o svoje pravidlo 72-hodinového randenia. Vysvetlila, ako pracuje na tom, na čom v jej vzťahu skutočne záleží. "Ak to nevadí po 72 hodinách, nikdy to tak nebolo. Ak po 72 hodinách necítite potrebu reagovať, nerobte to. A ak niekto vie, že vám ublížil a nekontaktoval vás do 72 hodín, potom ho to nezaujíma," ozrejmila.

Toto pravidlo mladá žena uplatňuje aj vo svojom vlastnom živote. Jej video sa rýchlo stalo hitom internetu. Bolo prehrané viac ako 500 000-krát a získalo vyše 55 000 pozitívnych reakcií. Mnoho užívateľov ďakuje Lottie za jej skvelú radu.

"Prajem si, aby som to počula ako tínedžerka/čerstvá dvadsiatnička," napísala jedna dievčina. Iní to označili za dobré pravidlo a skvelú radu. Spomedzi komentujúcich sa našli aj takí, ktorí sa podelili o svoje vlastné vzťahové pravidlá, vrátane 5x5. "Pravidlo päť na päť. Ak to nebude bolieť o päť rokov, potom sa tým netrápte viac ako päť minút," uviedla jedna osoba.