Hororové rande zo zoznamky: Dievčina (20) počas večere v reštaurácii zažila čosi neskutočné

LANCASTER - Žena sa nedávno podelila so zážitkom zo svojho prvého rande, ktoré sa rýchlo zmenilo na hotovú katastrofu. Užívala si príjemnú spoločnosť svojho nápadníka, ktorého bývalá priateľka údajne umrela na rakovinu. O to väčší šok zažila, keď sa mužova ex objavila v rovnakej reštaurácii spolu s deťmi.

Hannah z Lancashire uviedla, že sa pred pandémiou spojila s mužom prostredníctvom aplikácie Tinder. Cez aplikáciu niekoľko týždňov chatovali a následne sa rozhodli pre osobné stretnutie. „Myslela som si, že je to milý človek, páčil sa mi, ale nie až tak veľmi,“ povedala Hannah pre portál lancs.live. Svoje prvé rande s chlapíkom ohodnotila spočiatku ako „dobré“. Spoločne zašli do The Brasserie v Lancasteri, obľúbeného miesta na rande, ktoré je súčasťou hotela The Royal King’s Arms.

Dvojica sa počas jedenia navzájom spoznávala. Hannah prezradila, že muž jej hovoril o svojom zlomenom srdci, pretože jeho bývalá priateľka údajne umrela na rakovinu. Dokonca jej aj ukázal fotografiu svojej ex. „Hovoril o svojej nedávno zosnulej partnerke, ktorá zomrela na rakovinu, a o tom, ako bojoval po jej smrti. Cítila som s ním, pretože to muselo byť strašné,“ vysvetlila Hannah. Všetko išlo dobre, až dokým muž nezdvihol zrak, nezmeravel a nezmizol od stola. Hannah, zmätená z náhleho zmiznutia svojho nápadníka, sa rozhliadla po miestnosti, či sa niečo nestalo.

Zdroj: Getty Images

„Otočila som sa a uvidela dievča, ktoré sa desivo podobalo na ženu, ktorej fotku mi ukázal. Ukázalo sa, že mŕtva partnerka nebola až taká mŕtva,“ dodala Hannah. Čo je však horšie, po boku ženy stáli dve deti. V skutočnosti to bola mužova rodina, ktorá sa domnievala, že pracuje nadčas, aby ich uživil. Hannah uviedla, že bola v šoku, keď sa porozprávala s údajnou bývalou priateľkou muža. Tá Hannah totiž povedala, že je asi šiestym dievčaťom, ktorému muž rozprával príbeh o „mŕtvej ex-priateľke“.

Hannah nechala peniaze na stole, aby zaplatila časť účtu a odišla. „Počula som, ako kričí, keď som odchádzala,“ povedala. Odvtedy nechodí na rande, čiastočne kvôli tomu, že nemá dostatok času, ale aj kvôli hororovému zážitku z katastrofálneho rande.