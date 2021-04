Dievčina odhalila dramatické tajomstvo: Fúha, TOTO sa dozvedieť o svojej rodine...

Neznáma žena mala nedávno pocit, že sa jej rodinný život stal tak dramatickým, až ho prirovnala k telenovele. To je dôvod, prečo sa obrátila na Reddit a požiadala ostatných o radu. Odhalila totiž rodinné tajomstvo, ktoré jej údajne úplne zmenilo život. V anonymnom príspevku na fóre "Som hlupák" píše, že bola výsledkom aféry a že jej otec v skutočnosti nie je jej biologickým otcom. "Môj život sa v poslednom čase zmenil na krvavú telenovelu a mohla by som si vypočuť pár názorov zvonku. Som produktom milostného pomeru mojej mamy. Našťastie sa môj otec rozhodol odpustiť jej a nechať si ma. Mala som celkom dobrú výchovu. Ale v skutočnosti nevyzerám ako zvyšok mojej rodiny," vysvetľuje dievčina.

Keď mala sedemnásť rokov, mama ju zobrala na zmrzlinu a predstavila ju biologickému otcovi. Oznámila jej, že už je dosť stará na to, aby vedela pravdu o svojom pôvode. Mama dcéru požiadala, aby o tom nepovedala svojej staršej sestre. Svoje slovo dodržala. Nedávno ale narazila na obrovský problém, keď zistila, že sestra randí s jej biologickým otcom. O svojom príbuzenskom vzťahu totiž nevedia. "Moju veľkú sestru to vždy tiahlo k starším mužom. Pred dvoma mesiacmi zdieľala fotku seba a svojho nového priateľa, z ktorého sa na moje prekvapenie stal môj biologický otec," zdôverila sa žena.

Po pár dňoch premýšľania sa rozhodla, že svojej sestre povie pravdu. Tá to ale nezobrala veľmi dobre a na mladšiu sestru sa nahnevala. "Moja mama teraz zúri, pretože som prezradila niečo, čo nebolo mojím tajomstvom, a že som nemala nikomu nič povedať." V tom čase bola ale dievčina presvedčená o tom, že robí správnu vec. Matkin hnev ju preto zaskočil, údajne sa s ňou dva mesiace kvôli tomu vôbec nerozprávala. Teraz sa pýta užívateľov, či skutočne urobila takú obrovskú chybu.

Na príspevok reagovalo viac ako dvetisíc ľudí. Mnohí sa zhodli v tom, že povedať sestre pravdu bola správna vec. "Je to tvoj život, ktorý bol ovplyvnený matkinou aférou. Je pre mňa ťažké uveriť, že biologický otec o tom nevedel a skúšal mladšiu verziu svojej starej vášne. Toto je nechutné a tvoja sestra si to zaslúžila vedieť. Si fantastický súrodenec," napísal jeden z čitateľov. "Čo keby to sestra s tým chlapom myslela vážne a začala ho pozývať na rodinné stretnutia? To by určite spôsobilo nejaké trápnosti. Mama to príliš nedomyslela," odkázala ďalšia osoba.