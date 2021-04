Pozor na tento jav na KOŽI! Ak ho zbadáte, je vyššie riziko, že dostanete infarkt

Aj keď pravidelne kontrolujete a vnímate svoje telo, nikdy si nemôžete byť stopercentne istí, či je všetko v poriadku. V takom prípade je dobré pozorovať svoju kožu, na ktorej sa často odzrkadľuje zdravotný stav. Ako informuje nová štúdia, práve pokožka totiž môže napovedať, či je vaše srdce zdravé. Experti okrem toho zistili, že bežné kožné ochorenie zvyšuje riziko srdcového infarktu.

Psoriáza je ochorenie kože, ktoré, ako sa ukázalo, má tiež súvislosť s kardiovaskulárnym zdravím. Podľa výskumu zverejneného 5. marca v časopise Chinese Medical Journal je psoriáza nezávislým rizikovým faktorom pre srdcovo-cievne ochorenia. Je tiež spojená so zvýšeným rizikom závažných nepriaznivých kardiovaskulárnych príhod, ako sú infarkty. Predchádzajúca štúdia z roku 2006 publikovaná v časopise Journal of the American Medical Association identifikovala, že u pacientov so psoriázou bola až trikrát vyššia pravdepodobnosť infarktu ako u ľudí bez kožného ochorenia. Stalo sa tak po tom, čo vedci analyzovali päťročné údaje od zhruba 700 000 ľudí.

Zdroj: pixabay.com

Psoriáza spôsobuje nadmernú reakciu vášho imunitného systému a spôsobuje zápal v tele. Bohužiaľ, tento zápal môže ovplyvniť vaše srdce. "Chronický zápal je už dlho spájaný so zvýšeným rizikom srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody," uviedol Kevin Campbell, internista a kardiológ spoločnosti Cano Health sídliacej na Floride. Podľa neho môže zápal poškodiť tepny, čo vedie k upchatiu alebo hromadeniu plakov vo vnútri krvných ciev, ktoré dodávajú krv do srdca. Keď sa prietok krvi do srdca spomalí alebo preruší, zvyšuje sa riziko infarktu.

Podľa Národnej nadácie pre psoriázu týmto kožným ochorením trpia dve až tri percentá svetovej populácie. Spravidla spôsobuje červené, svrbiace šupinaté škvrny na koži, najčastejšie postihujúce dolnú časť chrbta, lakte, kolená, nohy, chodidlá, pokožku hlavy, tvár a dlane. Môžete tiež spozorovať suchú popraskanú pokožku, ktorá môže krvácať alebo svrbieť. Ochorenie má tendenciu prichádzať v cykloch, pričom jeho výskyt vyvolávajú infekcie, počasie, stres, alkohol a niektoré lieky. Aj keď na psoriázu neexistuje žiadny liek, dá sa s ňou bojovať. Je však dôležité preskúmať vedľajšie účinky potenciálnej liečby.

Zdroj: Getty Images

Min Chen, autor novej štúdie a profesor na Čínskej akadémii lekárskych vied, tvrdí, že pri liečbe pacientov so psoriázou je dôležité brať do úvahy riziko kardiovaskulárnych chorôb. "Niektoré z liekov na psoriázu môžu zvyšovať riziko týchto chorôb, zatiaľ čo iné ich môžu znižovať," vysvetlil. V záverenčnej správe sa píše, že niektoré spôsoby liečby psoriázy, ako sú inhibítory alfa faktora nekrózy nádorov a metotrexát, môžu znížiť dlhodobé riziko infarktu u pacienta. Iné, podobne ako niektoré inhibítory interleukínu, však toto riziko zvyšujú. V niektorých prípadoch liečba psoriázy totiž môže vyvolať nepravidelnú hladinu cholesterolu, ktorá môže zapríčiniť kôrnatenie cievy a zvýšiť pravdepodobnosť infarktu.