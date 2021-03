FOTO Mladú rodinu načapali počas lockdownu pri kempovaní: Keď ale uvidíte, kde si postavili stan!

Nad pobrežím v anglickom grófstve North Yorkshire našla polícia dvojčlennú rodinu s dieťaťom, ktorá kempovala na mieste, kde často dochádza k zosuvom pôdy. Dvadsaťsedemročná žena a jej o tri roky starší manžel sa rozhodli usadiť v prístave Mulgrave, no neskôr si postavili stan na útese vysokom 85 metrov pozdĺž Clevelandskej cesty, populárnej pobrežnej pešej trasy.

Staithes and Whitby Coastguard Rescue Teams have just returned from a call out after being paged by Humber Coastguard...

"Cesta z Middlesbrough s úmyslom stanovať cez noc je zjavným porušením predpisov. Nielenže zúčastnené osoby riskovali svoju vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť dieťaťa, ktoré bolo s nimi, ale ak by došlo k zosuvu pôdy, riskovali by aj životy pohotovostných služieb, ktoré by sa zúčastnili ich záchrany," informovali policajti.

