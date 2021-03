VIDEO matky (40) sa stalo hitom: Svojim piatim dcéram vysvetľuje princíp panenstva

Podľa názoru Cayce LaCorteovej je načase zmeniť rigidný postoj k panenstvu, ktorý označila za "patriarchálny a smiešny koncept používaný na kontrolu žien". Vo svojom videu uvádza, že svojich päť dcér vychováva tak, aby verili, že nič také ako panenstvo neexistuje. Zdôrazňuje, že "sex je dôležitý, ale nemá nič spoločné s prvým sexuálnym zážitkom". Štyridsaťročná Američanka podľa vlastných slov svoje dcéry vo veku od sedem do šestnásť rokov vedie k tomu, aby pochopili, že sex tvorí prirodzenú súčasť života, ale aby sa príliš nezaoberali panenstvom. "Len preto, že do vás nejaký muž v určitom okamihu náhodne vloží penis, nezmení to vašu hodnotu a ani to, kým ste," hlása svojrázna matka.

Jej video koluje po sociálnej sieti a vyvoláva väčšinou kladné reakcie žien, ktoré prežili svoju prvú sexuálnu skúsenosť nedobrovoľne. "Bola som znásilnená a toto ma rozplakalo, pretože podľa teba nie som znečistená," píše jedna z nich. Cayce vysvetľuje, že sa stretáva s obavami iných matiek, ktoré sa jej pýtajú, či nemá strach, že jej dcéry budú promiskuitné. "Nemám z toho strach, vychovávam ich tak, aby boli dobrými ľuďmi, mali pevné základy, mohli sa samy rozhodovať, robiť inteligentné rozhodnutia a neriadili sa niečím, čo hovorí nejaká kniha."

"Viete si predstaviť, ako by vyzeral svet, keby spoločnosť vynaložila čo i len polovičné úsilie na to, aby bol svet pre ženy bezpečnejší namiesto obáv z toho, že pre svojho manžela nebudú pannou?" spýtala sa neskôr na svojom blogu, kde zároveň zaďakovala všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Podľa LaCorteovej by sa dievčatá nemali nenávidieť len preto, že už nie sú pannami, pretože to ovplyvňuje kvalitu ich ďalšieho života.