FOTO Počas inventarizácie zbierky v múzeu došlo k nečakanému objavu

TOULOUSE - Vedci v jednom francúzskom múzeu objavili lastúru, o ktorej existencii správcovia zbierok na dlhé desaťročia zabudli. Teraz sa domnievajú, že ide o najstarší známy dychový nástroj vyrobený z ulitníka. Informoval o tom britský The Guardian.

Dômyselne opracovaná lastúra je asi 18 000 rokov stará a objavená bola v roku 1931 v jaskyni v Pyrenejoch. Archeológovia ju pôvodne považovali za rituálny pohár využívaný vtedajšími ľuďmi. Počas nedávnej inventarizácie zbierok Toulouského múzea vedci zistili, že lastúra je starostlivo navŕtaná a upravená tak, aby sa na ňu dal umiestniť náustok. O poznatky sa podelili v časopise Science Advances. Skúsený hráč na lesný roh na lastúru dokázal zahrať tri noty, takže sa experti skúmajúci tento dávny hudobný nástroj mohli presvedčiť, ako asi znel.

Ulitu zdobia vzory namaľované červeným pigmentom nápadne podobajúce sa tým, ktorými ľudia kedysi vyzdobili steny jaskyne neďaleko súčasnej obce Marsoulas, v ktorej bol nástroj objavený. "Podľa toho, čo vieme, ide o prvý takýto dôkaz súvislosti medzi hudbou a jaskynným umením z obdobia praveku v Európe," uviedol Gilles Tosello, jeden z archeológov, ktorý sa na prieskume lastúry podieľa.

Dychové nástroje, ako napríklad flauty z kostí, ľudia používali už pred 35 000 rokmi. Nevie sa ale o tom, že by nejaký nástroj vyrobený z lastúry bol starší než ten z jaskyne pri Marsoulas. Vedci by na nástroj chceli skúsiť zahrať priamo v jaskyni, išlo by podľa nich o silný zážitok. Samotná ulita je dlhá 31 centimetrov a patrila morskému makkýšovi známemu ako tritónka morská. Tento živočích žije v Atlantickom oceáne.