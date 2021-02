Ohromujúca PREDPOVEĎ profesora z Yale: Po pandémii svet čaká explózia sexuality!

NEW HAVEN - Lekár a sociálny epidemiológ Nicholas Christakis vydal knihu, v ktorej prirovnáva zotavenie spoločnosti zo súčasnej pandémie k burácajúcim 20. rokom minulého storočia. Podľa jeho slov je príliš optimistické si myslieť, že sme na počiatku konca boja. Predpovedá, čoho by sme mohli byť svedkami o také tri až štyri roky.

V novej knihe "Apolónov šíp: Hlboký a trvalý vplyv koronavírusu na spôsob, akým žijeme", Nicholas Christakis z Yalovej univerzity načrtáva svoju víziu toho, ako by mohla postpandemická planéta vyzerať. Podľa neho by svet mohlo už čoskoro zachvátiť oživenie umenia, explózia sexuality a znovuobjavenie životných radostí. Vraj to bude ako v 20. rokoch 20. storočia.

Zdroj: Getty Images

Pandémia covidu-19 síce svet zasiahla v 21. storočí , no v skutočnosti z historického hľadiska nejde o žiadnu novinku. Aktuálna pandémia je podobná tým, ktoré zachvátili ľudstvo už v minulosti. "Je pre nás veľmi ťažké pochopiť, čo sa s nami deje a zdá sa, že ľudia sú tým trochu zmätení. Zrazu žijeme veľmi cudzím a neprirodzeným spôsobom. Ale je dôležité si uvedomiť, že pandémie nie sú pre náš druh nové, sú nové len pre nás," uviedol lekár.

Podľa neho sa momentálne nachádzame v počiatočnej fáze pandémie - v čase hlbokého sociálno-ekonomického šoku, emocionálnej bolesti a kultúrnych otrasov. Celkom oprávnene sme vystrašení, averzní voči riziku a izolácii. Aj keď nedávny pokrok vo vývoji a zavádzaní vakcín priniesol vlnu optimizmu, stále je pred nami dlhá cesta. "Nie sme na začiatku konca tejto pandémie, sme len na konci začiatku," myslí si Christakis. Je pravdepodobné, že táto primárna etapa pandémie bude pokračovať až dovtedy, kým nebude zaočkovaná väčšina populácie. Práve "stádová imunita" totiž môže zabrániť tomu, aby sa vírus zakorenil vo väčšine komunít. Ak do roku 2022 pôjde všetko podľa plánu, biologické riziko vírusu by sa mohlo dostať do veľkej miery pod kontrolu, ale dôsledky pandémie nás budú prenasledovať aj naďalej. "Bude nám trvať nejaký čas, kým sa spamätáme z psychologického, sociálneho a ekonomického šoku. Milióny ľudí sú bez práce, milióny detí zmeškali školu, milióny ľudí budú mať z tejto choroby zdravotné postihnutia," vysvetlil proferor sociálnych a prírodných vied.

Zdroj: Getty Images

S ohľadom na predchádzajúce pandémie predpokladá, že k úplnému zotaveniu by mohlo dôjsť až ku konci roku 2023. Okolo roku 2024 údajne vstúpime do postpandemickej éry, teda fázy, ktorú autor knihy považuje za optimistickú. "Myslím si, že to bude ako počas burácajúcich dvadsiatych rokov po pandémii v roku 1918. Religiozita, ktorá išla hore, pôjde dole. Ľudia budú neúnavne hľadať spoločenské príležitosti v nočných kluboch, baroch, reštauráciách, na hudobných koncertoch, športových podujatiach a politických zhromaždeniach." Dokonca tvrdí, že by sme mohli byť svedkami niekoľkých sexuálnych zvráteností, ale aj výkvetu umenia a novej podnikateľskej energie.

Táto vízia blízkej budúcnosti je zjavne optimistická vzhľadom na veľmi pochmúrnu realitu súčasných problémov. Pravdou ale je, že "burácajúce dvadsiate roky" sa neskončili príjemne. Krach na newyorskej burze v roku 1929 spustil veľkú hospodársku krízu, zatiaľ čo staré predsudky a hnev zapríčinili vzostup autoritárstva, ktorý nakoniec vyvrcholil druhou svetovou vojnou, najkrvavejšou vojnou v dejinách ľudstva. Jedna vec je však istá - COVID-19 navždy zmenil ľudskú históriu a budúcnosť je stále vo hviezdach.