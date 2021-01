VIDEO Lyžiara na svahu naháňal medveď! Všimli si to až ľudia z lanovky, zachránila ho táto finta

Svet obletelo video, na ktorom je zachytený turista, za ktorým beží medveď na lyžiarskom svahu. K incidentu došlo minulý víkend v rumunskom Sedmohradsku. Lyžiari, ktorí sa práve viezli na vleku, kričali na mladíka, ktorý si najprv nič nevšimol. "Pohni si, naháňa ťa medveď! Rýchlejšie a neobzeraj sa!" ozval sa jeden pasažier lanovky.

Miestami sa zdá, že lyžiar už nevládze a má problém udržať sa na nohách. Ostatní ho preto povzbudzujú a pískajú na medveďa v snahe zastrašiť ho. Mladík nakoniec hodil za seba svoj batoh, aby odpútal pozornosť svojho prenasledovateľa, čo sa mu aj podarilo.

V ten deň zaznamenali miestne úrady tri hlásenia o prítomnosti medveďov v okolí. Svah, kde došlo k naháňačke, na istý čas uzavreli. Medveď sa týždeň predtým objavil na svahu aj v ďalšom stredisku neďaleko Predealu. Miestni muži zákona ho zahnali do lesa pomocou terénneho vozidla, neskôr sa budú snažiť presídliť do inej oblasti. V Rumunsku žije približne šesťtisíc medveďov. Ich lov je povolený vzhľadom na to, že donedávna boli premnožené.