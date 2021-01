Starenka zomrela na COVID-19: O desať dní neskôr zažil jej manžel totálny šok

Zamotaný príbeh 85-ročnej Rogelie Blancovej sa začal odvíjať vlani 29. decembra. Vtedy bola pozitívne testovaná na koronavírus a z domova sociálnych služieb San Bartolomeu de Xove ju previezli do zariadenia Os Gozos. 13. januára kontaktoval personál domova jej príbuzných a oznámil im smutnú správu, že seniorka podľahla ochoreniu COVID-19. Zároveň boli upozornení, že kvôli prísnym pandemickým opatreniam sa nemôže nikto zúčastniť pohrebu. Rodine zosnulej nezostávalo nič oné, iba ťažkú situáciu prijať a postupne sa s ňou vyrovnať.

Zdroj: Getty Images

O desať dní neskôr však zamestnanci San Bartolomeu de Xove takmer zamdleli, keď uvideli, že sa v plnom zdraví do ich zariadenia vracia "nebohá" Rogelia. "Nemohol som tomu uveriť. Plakal som za ňou a ona sa mi vrátila," uviedol jej manžel Ramon. Pri vyšetrovaní sa zistilo, že k osudnej zámene došlo počas prevozu, keď pracovníci zamenili identifikačnú kartu Blancovej s kartou inej klientky. Chyba tak vyvolala mix emócií. Na jednej strane je šťastná rodina Rogelie, ktorá prežila, na druhej strane druhej sú príbuzní druhej klientky, ktorí čelia krutej realite, pretože celý čas dostávali informácie o tom, ako sa ich príbuzná zotavuje, no nakoniec zistili, že je už niekoľko týždňov mŕtva. "Povedali mi, že je vyliečená a vráti sa do domova. Vycestoval som za ňou, ale po príchode som zistil, že je už desať dní mŕtva," krúti hlavou šokovaný brat zosnulej.

Vedenie zariadenia vyjadrilo nad nešťastnou zámenou poľutovanie. "Omyl v identifikácii, ku ktorému došlo počas transportu, viedol k nesprávnej totožnosti zosnulej klientky," stojí vo vyhlásení. Minulý rok v decembri údajne uskutočnili asi sto prevozov svojich klientov do Os Gozos, ale k takejto udalosti došlo len jedenkrát. Podľa posledných informácií bude mať prípad dohru na súde.