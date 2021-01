Problémy s vakcínami: V Česku hrozí prerušenie očkovania, EÚ vyzvala firmu Astra Zeneca

Ako napísal portál iROZHLAS.cz, niektoré nemocnice museli očkovania na príkaz ministerstva pozastaviť. Pre stanicu Rádiožurnál to potvrdila hajtmanka Stredočeského kraja Petra Pecková. Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva by malo byť očkovanie prerušené na nasledujúcich 14 dní.

Pecková vysvetlila, že pokyn prišiel počas videokonferencie s hajtmanmi, ministerstvom zdravotníctva a premiérom Andrejom Babišom. Keďže na rad prichádzajú občania, ktorým má byť podaná druhá dávka vakcíny, je potrebné zostávajúce očkovacie látky vyčleniť pre nich, dodala.

Nemocnice musia preto rušiť i termíny už objednaným dôchodcom nad 80 rokov, ktorí mali vakcínu dostať začiatkom februára. Vakcína im bude podaná približne o mesiac neskôr ako sa plánovalo, povedal v nedeľu Blatný.

Minister sa však v stredu ohradil proti tvrdeniam, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa malo prerušiť. "Ja si nemyslím, že by ministerstvo odporučilo prerušiť vakcináciu. Ja si nemyslím, že by nedostatok vakcín v ČR bol tak veľký, že by sa malo prerušiť očkovanie. Len upozorňujeme na to, že termínov je menej," povedal Blatný pre spravodajskú televíziu ČT24.

Doteraz bolo v ČR podľa údajov ministerstva zdravotníctva bolo zaočkovaných 222.450 ľudí. Dostupné sú zatiaľ vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna. Očkovaciu látku od firmy AstraZeneca by mali v EÚ schváliť do konca januára a jej prvé dodávky by mohli do Česka doraziť v polovici februára, píše server Novinky.cz.

EÚ žiada of firmy AstraZeneca, aby plnila dohodu o dodávkach vakcín

Európska únia vyvíja maximálne úsilie na vyriešenie situácie okolo zníženia dodávok vakcín proti koronavírusu od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Uviedla to v stredu v Bruseli eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová. Spoločnosť AstraZeneca totiž oznámila, že v nasledujúcich týždňoch dodá na trh EÚ podstatne menej dávok, ako to vlani prisľúbila v rámci dohody s Európskou komisiou (EK).

Spoločný riadiaci výbor EK a 27 členských štátov EÚ absolvoval už tri stretnutia so zástupcami AstraZeneca. Spoločnosť na nich nedokázala poskytnúť uspokojivé odpovede a vysvetlenia vo veci meškania dodávok očkovacích látok, čo podľa komisárky spôsobilo "hlbokú nespokojnosť členských štátov".

"Členské krajiny Európskej únie sú jednotné v tom, že spoločnosť AstraZeneca musí splniť v podmienky našej dohody," uviedla eurokomisárka. Zdôraznila pritom, že každý deň v Európe pribúdajú nové obete pandémie. EK podpísala vlani s firmou AstraZeneca predbežnú kúpnu zmluvu na vakcínu, ktorá v tom čase ešte neexistovala. Jej oficiálne schválenie v EÚ očakáva v priebehu tohto týždňa.

Podľa komisárky mala spoločnosť v súlade s dohodou vopred pripraviť dostatočné výrobné kapacity, aby mohla začať realizovať prisľúbené dodávky okamžite po schválení vakcíny. Zdôraznila, že sa bude dôrazne domáhať svojich práv, návratnosti svojich investícií a splnenia všetkých záväzkov. Naďalej je však otvorená spolupráci s uvedenou farmaceutickou spoločnosťou pri riešení vzniknutých problémov. Únia podporila rýchly vývoj a výrobu viacerých typov vakcín proti COVID-19 u viacerých výrobcov celkovou sumou 2,7 miliárd eur.