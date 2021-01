KORONAZÁHADA V tomto okrese už tri mesiace platí tvrdý lockdown, no počty infikovaných stále stúpajú

Na jeseň minulého roka nemali bavorský predseda vlády Markus Söder a okresný správca Bernhard Kern na výber a kvôli vysokému počtu prípadov nákazy uvalili 21. októbra na okres Berchtesgadener Land, ktorý susedí s Rakúskom, tvrdý lockdown. Zatvorili sa školy a jasle, reštaurácie, zakázali sa všetky hromadné podujatia a akcie. Najprv tieto opatrenia platili dva týždne. Incidencia v tom čase dosahovala hodnotu nad 300, situácia bola teda naozaj veľmi vážna. Všetci určite čakali, že lockdown pomôže a čísla začnú postupne klesať, no, bohužiaľ, sa tak nestalo, píše Tagesschau na svojich stránkach. Za posledný týždeň tam bolo zaznamenaných ďalších 183 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. To je ďaleko od požadovaných 50 osôb, čiže hodnoty, ktorej dosiahnutie by obyvateľom umožnilo aspoň čiastočne sa vrátiť do normálu.

Zdroj: Getty Images

Prečo čísla neklesajú, si nikto nevie vysvetliť. Je pravdepodobné, že niektorí ľudia aj po zavedení lockdownu žili tak ako pred pandémiou. Kern to sčasti pripisuje aj tomu, že viacerí obyvatelia stále nedodržiavajú povinnosť nosenia rúška. "Očividne sa niektorí ľudia tvária tak, akoby žiadna pandémia neexistovala. Povedali si, že budú pokračovať vo svojich životoch tak, ako predtým," špekuluje.

Zdroj: Getty Images

Prísne reštrikcie vnášajú do oblasti, ktorá žije najmä z cestovného ruchu, veľkú frustráciu. Sú zatvorené tradičné podniky a pivovary, mnohí zamestnanci preto dostali výpoveď alebo sa im skrátil pracovný úväzok. Viacerí majitelia tento čas využili na renováciu svojich reštaurácií a už sa nevedia dočkať, kedy ich zas budú môcť otvoriť. Správa Kern ale svoje opatrenia obhajuje a neľutuje, že nechal okres uzavrieť. "Áno, stálo to za to. Nechcem si ani len predstaviť, kde by sme boli, keby som to neurobil," uviedol. Na okresnej klinike Bad Reichenhall je hospitalizovaných päťdesiat pacientov s covidom-19, z toho piati ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Miestny lekár Christian Geltner zatiaľ nevie, ako reagovať na nové mutácie a varianty koronavírusu. "Predpokladám, že tu tie mutácie už nejaký čas máme. Je veľmi pravdepodobné, že pacientov bude pribúdať a tým pádom budeme potrebovať aj viac lôžok."

Obyvatelia už lockdownu majú dosť, ale to asi všade.. Mnohých znepokojuje práve tá neistota, že nikto nevie, kedy sa okres znovu "otvorí". Začalo sa síce už očkovať, ale ani vďaka tomu sa tu lockdownu nezbavia ešte najmenej niekoľko nasledujúcich týždňov.