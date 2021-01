KORONAVÍRUS Šéf WHO: Svetu hrozí katastrofický scenár, ľudstvo je na prahu morálneho zlyhania

ŽENEVA - Svet sa v distribúcii vakcíny proti covidu-19 ocitá na prahu katastrofálneho morálneho zlyhania. V pondelok to vyhlásil šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyzval štáty a výrobcov, aby vakcíny rozdeľovali spravodlivejšie, v opačnom prípade podľa neho hrozí predĺženie pandémie.

Šance na spravodlivé rozdelenie vakcín sú podľa Tedrosa vážne ohrozené v situácii, kedy má budúci mesiac začať distribúcia chudobnejším krajinám v rámci iniciatívy WHO COVAX. V uplynulom roku bolo podpísaných 44 bilaterálnych dohôd na nákup vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a tento rok najmenej dvanásť. "To by mohlo oneskoriť dodávky COVAX a vytvoriť presne ten scenár, kvôli ktorému bol COVAX navrhnutý," uviedol šéf WHO s tým, že zmyslom iniaciatívy bolo zabrániť hromadeniu vakcín jednotlivými štátmi, nekoordinovanému postupu, chaosu na trhu s vakcínami a predĺženiu ekonomických a sociálnych problémov spojených s pandémiou. V dôsledku prístupu "ja na prvom mieste" sú ohrození tí najchudobnejší a najzraniteľnejší ľudia sveta. "V konečnom dôsledku tohto správania sa trvanie pandémie len predĺži," dodal Ghebreyesus a vyzval štáty, aby sa vyvarovali rovnakých chýb ako pri pandémiach H1N1 A HIV.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

Celosvetová ťahanica o vakcíny nadobudla na sile po nedávnom odhalení nových nákazlivejších mutácií koronavírusu. V 49 bohatších krajinách bolo pritom podľa Tedrosa doposiaľ ľuďom aplikovaných približne 39 miliónov dávok vakcín, zatiaľ čo z chudobných krajín podala len 25 dávok. Veľvyslanec Burkina Faso v mene afrických štátov vyjadril obavy, že pár krajín si rozdelilo väčšinu svetových zásob proticovidových vakcín.

Rokovanie, ktoré prebieha dodnes, podľa pozorovateľov patrí k najdôležitejším vo viac než sedemdesiatročnej histórii WHO a mohlo by formovať jej rolu v globálnom zdraví dlho po skončení pandémie. Predstavitelia rokovali aj o reforme organizácie a systéme jej financovania, ktoré je považované za nedostačujúce po tom, čo USA, najväčší prispievateľ, vlani oznámili svoje odstúpenie. "WHO musí ostať relevantná. Musí z tejto krízy vyjsť silnejšia než predtým," vyhlásil minulý týždeň zástupca výkonnej rady Bjoern Kuemmel. Možno však podľa neho očakávať, že sa tlak na zvýšenie finančných príspevkov stretne s odporom niektorých štátov.