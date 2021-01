Lekári varujú pred ďalším znepokojujúcim SYMPTÓMOM covidu-19: Objavil sa takmer rok po vyliečení

Dlhodobé následky ochorenia COVID-19 neustále pribúdajú, najnovšie k nim pribudlo šupinatenie pokožky rúk. Vyliečení covid pacienti v čoraz väčšom počte vyhľadávajú lekárov práve s týmto problémom aj mesiace po tom, ako prekonali infekciu. Jednou z nich jej aj Američanka Amy Siniscalchiová, ktorá zaznamenala zmeny na pokožke rúk desať mesiacov po vyliečení. "Jedného dňa som sa zobudila a moje ruky boli ako brúsny papier, mala som ich červené a zapálené," hovorí. Lekárka vraj diagnózu označila ako "covid ruky".

Zdroj: Getty Images

Na tento symptóm upozornil aj medzinárodný tím lekárov a vedcov z Massachusetts, Londýna a Stanfordu, ktorí vo svojej štúdii informovali, že sprievodným javom koronavírusovej infekcie môže byť okrem vyrážok a zápalov kože i olupovanie pokožky rúk. Príznakom ochorenia je aj žihľavka, ktorá môže neskôr viesť k spomínanému šupinateniu.

Zdroj: Getty Images

Už v septembrovej štúdii publikovanej v časopise International Journal of Dermatology je uvedené, že u osôb, ktoré prekonali COVID-19, sa môžu aj po dlhšom čase objaviť viaceré dermatologické zmeny. Lekárka Esther Freemanová pripustila, že v tomto prípade ide pravdepodobne o imunitnú reakciu na koronavírus. "Niektorí pacienti majú dlhotrvajúci zápal pokožky, ktorý je vyvolaný vírusom. Zatiaľ nedokážeme definovať, prečo a ako sa to deje, ale je dôležité zistiť to, pretože nás to môže doviesť k poznaniu, ako tento vírus funguje."