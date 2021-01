Zákazník si vzal späť tringelt, ktorý dal čašníčke: Keď ľudia zistili dôvod, všetci s ním súhlasia

LOS ANGELES - Muž sa na Reddite podelil s príbehom, v ktorom sa skvelá večera zmenila na poriadne nepríjemný zážitok. Všetko prebiehalo dobre až do momentu, keď si od neho čašníčka arogantným tónom vypýtala vyšší tringelt. Komentujúci ľudia sa domnievajú, že prepitné, ktorý zanechal, je adekvátne a žena by mala prísť o svoje miesto.

Niekedy večera v reštaurácii nevypáli úplne podľa predstáv. V tomto prípade to však nebolo zlou spoločnosťou, ale samotnou pracovníčkou. Neznámy mladík zo Spojených štátov na Reddite, ktorý spoločne s kamarátom zašiel do čínskej reštaurácie. "Skvelé jedlo, ale so žiadnou obsluhou. Okrem toho, že ste dostali jedlo, takmer vôbec nedochádzalo k interakciám," napísal. Vysvetlil, že sa tak dialo kvôli súčasným pandemickým opatreniam. "Účet vyšiel na zhruba 30 dolárov a ja som pridal niečo málo vyše 15 percent ako tringelt, čo činilo päť dolárov," pokračoval chlapík.

Zdroj: Getty Images

Následne čašníčka vzala účet z ich stola a dvojica sa vydala von z reštaurácie. Servírka k mladíkovi ale pribehla aj s prepitným v ruke. "Pasívno-agresívnym tónom sa ma spýtala: ‚Bolo niečo zle s jedlom? Kde je zvyšok tringeltu?‘" píše šokovaný zákazník. Niečo také sa mu vraj stalo prvýkrát, keďže vždy necháva tringelt vo výške 15 percent z celkovej sumy a nikto sa zatiaľ nesťažoval. Nahnevaný si teda vzal päť dolárov späť a bez slova odišiel.

Zdroj: Getty Images

Obaja muži sa zhodli v tom, že čašníčka sa zachovala neprofesionálne. Navyše sa o nich po celý čas nezaujímala, len im priniesla objednané jedlo a odvtedy sa pri stole neukázala. "Zaujíma nás, čo sme mali v takej situácii urobiť. Ignorovať jej žiadosť o prepitné a nechať jej päťdolárové prepitné alebo jej dať väčšie, keď oň požiadala, len aby sa to celé skončilo?" pýta sa teraz Američan užívateľov Redditu. Tí sa celkom jednohlasne zhodli v tom, že neurobil nič zlé a vyšší tringelt by určite nemal dávať. "15 percent je viac než dosť. To, že ste jej tringelt nakoniec zobrali, bolo úplne opodstatnené," znie jeden z komentárov. Ďalšia osoba súhlasí. "A má šťastie, že ju nevyhodili, čo by si podľa mňa zaslúžila," dodal užívateľ na margo nevhodného správania čašníčky.