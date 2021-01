VIDEO Kamaráti zašli na rybačku: Keď zbadali, čo je v kríkoch, neverili vlastným očiam

DARWIN - Dvaja kamaráti sa vybrali na rybačku neďaleko austrálskeho mesta Darwin. Z ničoho nič započuli ľudské zvuky. Zbadali nahého muža ukrytého v kríkoch. Príbeh má horkosladký koniec, pretože muža síce zachránili, no ukázalo sa, že je naňho vydaný zatykač.

Cam Faust a Kevin Joiner pred pár dňami išli na rybačku, keď začuli, ako niekto spomedzi koreňov mangrovníkov volá o pomoc. Chlapi počuli len slabé slová, potom si všimli neznámeho nahého muža. Držal sa špinavých konárov a bol pokrytý hmyzom. "Jedol som slimáky," povedal Luke Voskresensky blížiacim sa záchrancom.

Naháč vysvetlil, že v koreňoch uviazol po tom, čo sa pred niekoľkými dňami stratil na ceste na silvestrovskú párty. "Mysleli sme si, že si z nás strieľa, no potom sme podišli bližšie a uvedomili si závažnosť situácie," uviedol Cam. Voskresensky bol úplne nahý, porezaný na celom tele, mal opuchnuté nohy a bol špinavý od blata. No zároveň bol šťastný, že nasadol do člna, kde ho dvojica privítala studeným pivom.

Zdroj: Youtube/7NEWS Australia

Po tom, čo priviedli neštastníka späť do mesta a zavolali sanitku, zistili skutočný dôvod, prečo sa ukrýval v lesoch. "Išiel som ho navštíviť do nemocnice, ale potom mi môj priateľ, ktorý pracuje ako záchranár, povedal, že Luke je v nemocnici s nasadenými putami a strážia ho dvaja policajti," podotkol Faust. Následne vyšlo najavo, že na Voskresenského bol vydaný zatykač pre údajné porušenie kaucie kvôli ozbrojenej lúpeži. Podarilo sa mu dokonca zbaviť monitorovacieho náramku na členku. Počas úteku sa ale stratil a zostal zakliesnený v konároch, čo, ako sa nakoniec ukázalo, nemalo šťastný koniec.

Vodné cesty okolo Darwinu sú plné krokodílov a iných plazov. Napriek potenciálne nebezpečnej situácii, v ktorej sa dvaja kamaráti ocitli, považujú tento incident za skvelý príbeh, ktorý môžu rozprávať priateľom v bare. "Nemyslím si, že niečo takéto ešte niekedy chytíme," zažartoval Kevin.