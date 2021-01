Mladík (30) sa cez Vianoce strašne opil: O pár dní neskôr zistil, akú šialenosť v tomto stave urobil

Thomas Dodd počas vianočného sledovania koncertu kanadskej speváčky Celine Dion vypil trochu viac alkoholu a v tomto stave sa rozhodol zmeniť si svoje meno. O niekoľko dní neskôr dostal poštu, v ktorej úrady potvrdili jeho požiadavku a zároveň ho vyzvali zaplatiť 89 libier (98 eur). Odvtedy sa tridsaťročný manažér pohostinstva v mestečku Clifton Campville volá tak ako jeho obľúbená interpretka.

Zdroj: SITA

"Počas lockdownu som sledoval veľa koncertov v televízii. Zrejme som pozeral aj ten jej a po pár pohárikoch som dostal skvelý nápad," spomína si Thomas. Keď jedného dňa prišiel z práce, v schránke ho čakala veľká biela obálka. Po jej otvorení takmer omdlel. Zistil, čo spravil počas alkoholového opojenia. "Mojou prvotnou obavou bolo, ako, preboha, poviem personálnemu oddeleniu v práci, že musím zmeniť svoju e-mailovú adresu," uviedol. Mladík sa taktiež modlí, aby ho nikdy nezastavili policajti, pretože pri preukázaní svojej identity by to mohlo byť pomerne nepríjemné.

Zdroj: profimedia.sk

Ľudia, ktorí na internete narazili na jeho príbeh, tvrdia, že je to najvtipnejšia vec, akú za celý minulý rok počuli. "Dúfam, že to ľudí rozosmeje, aj keď je to na moje náklady," poznamenal Dodd, teraz vlastne už Celine. Zároveň priznal, že keď sa o tom dozvedela jeho mama, bola poriadne nešťastná. Syn ju však presvedčil, že to mohlo dopadnúť aj horšie a mohol sa nechať premenovať napríklad na britského premiéra Borisa Johnsona. Napriek nezanedbateľným obavám zo zmeny mena Thomas priznal, že sa v najbližšom čase neplánuje vrátiť k tomu pôvodnému. Na záver dodal, že skúšal spievať piesne Celine Dion v sprche a všetkých ubezpečil, že síce nesie jej meno, no hlas či tučné konto určite nie.