FOTO Brunetka (27) je zúfalá, jej prsia neustále rastú: Už teraz má bradavky väčšie ako dlaň

Dvadsaťsedemročná Kayla z texaského Houstonu tvrdí, že od dvanástich rokov sa jej prsia neustále zväčšovali. V novembri si kúpila dve podprsenky, no údajne už teraz jej začínajú byť malé. "Je dosť ťažké nájsť podprsenky veľkosti O a už vôbec netuším, ako nájdem veľkosť P. Nechcem ani len pomyslieť na to, aké drahé budú," zdôverila sa. Romerová spomenula, že ešte na začiatku puberty mala úplne plochý hrudník. Mama jej aj napriek tomu kúpila podprsenku. Do týždňa jej však začala byť malá, pretože jej prsia začali rýchlo rásť. V priebehu troch mesiacov dosiahla veľkosť DD. Odvtedy sa jej hrudník neustále zväčšuje. Kvôli enormnej veľkosti svojho poprsia sa stala terčom výsmechu zo strany spolužiakov.

Zdroj: profimedia.sk

Kayla, ktorá meria len 152 centimetrov, má kvôi enormnej záťaži neznesiteľné bolesti chrbta. Zúfalo sa chce podrobiť operácii na ich zmenšenie. "Moje prsia mi bránia v tom, aby som toho toľko robila," uviedla. Keď nenosí podprsenku, prsia jej ovísajú až k pupku. Práve toto jej sťažuje starostlivosť o osobnú hygienu. Sprchovanie, sušenie a holenie sú pre ňu takmer nevykonateľné úlohy. Do karát jej nehrajú ani texaské vysoké teploty, v dôsledku ktorých sa jej pod prsníkmi tvoria vyrážky, ktoré zanechávajú jazvy.

Neustále rastúce prsia sú často stredobodom pozornosti. Ľudia sa mladej žene často pozerajú na hruď a komentujú ju. "V minulosti som stretla cudzincov, ktorí prikráčali ku mne a spýtali sa, či sú moje prsia skutočné. Niektorí ich dokonca chytili, aby zistili, či nie sú umelé," sťažuje sa.

Kvôli tomu radšej nikam nechodí, pretože sa vonku necíti v bezpečí. Medzičasom založila stránku, prostredníctvom ktorej sa snaží vyzbierať peniaze na svoju vysnívanú operáciu. "Mám len 27 rokov a celý život pred sebou, nedokážem si ani len predstaviť, aké budú moje prsia, keď budem mať 40, ak neabsolvujem ich redukciu," dodala nešťastnica.