Ak nemáte doma túto pomôcku, hrozí vám oveľa vyššie riziko nákazy KORONAVÍRUSOM

Októbrová správa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) informuje, že ak je niekto vo vašej domácnosti infikovaný koronavírusom, riziko prenosu na ďalších členov je viac ako 50 percent. Odborníci na zdravie tvrdia, že toto riziko stúpa obzvlášť v prípade, ak doma nemáte zvlhčovač vzduchu. Stephanie Taylorová, konzultantka pre kontrolu infekcie na Harvardskej lekárskej fakulte, tvrdí, že nízka vlhkosť vzduchu je ideálnym prostredím pre dlhodobé prežitie vírusov vrátane SARS-CoV-2. "Keď infikovaná osoba kýcha alebo kašle v prostredí s nízkou vlhkosťou, častice zostávajú vo vzduchu dlhšie, čím sa zvyšuje riziko šírenia vírusu na ďalších ľudí," vysvetlila.

Zdroj: Getty Images

Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) odporúča znížiť vnútornú vlhkosť na približne 40 až 60 percent relatívnej vlhkosti, čím znížite pravdepodobnosť šírenia infekčných častíc. Ako poznamenáva zdravotná sestra a poradkyňa v oblasti zdravotnej starostlivosti Jenna Liphart Rhoadsová, zimné podmienky nie sú na tieto požiadavky práve priaznivé. "Vonkajší vzduch je v zime spravidla oveľa suchší ako na jeseň, v lete a na jar. Vďaka vykurovacím systémom pre domácnosti a budovy je vnútorný vzduch ešte menej zvlhčený. Navyše, sliznice vo vnútri nosa sú v zimných mesiacoch kvôli suchému vzduchu suchšie a náchylnejšie na vírusové infekcie," hovorí.

Zdroj: Getty Images

S cieľom pomôcť zvýšiť vlhkosť na úroveň odporúčanú EPA Taylorová odporúča zvlhčovač vzduchu. Rhoadsová je presvedčená o tom, že pridanie zvlhčovača vzduchu do bytu či domu taktiež pomôže zvlhčiť nosové sliznice, čo by mohlo zároveň pomôcť zabrániť vírusovej infekcii. Mnoho odborníkov na zdravie je presvedčených o existujúcom vzťahu medzi vlhkosťou a šírením koronavírusu. Spojili preto svoje sily s cieľom presvedčiť Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby vypracovala predpisy týkajúce sa vnútornej vlhkosti.