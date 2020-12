KORONAVÍRUS Nosenie tohto rúška je ešte horšie, ako keby ste nemali žiadne

Na trh postupne prichádzajú vakcíny proti koronavírusu, no to neznamená, že by sme mali prestať dodržiavať protipandemické opatrenia. Najlepšou ochranou proti šíreniu nákazy j naďalej zostáva prevencia, čiže sociálna izolácia, časté umývanie rúk a nosenie rúšok. A pokiaľ ide o používanie tvárovej ochrany, účinná je len vtedy, ak sa o ňu dostatočne staráte. Podľa výsledkov novej štúdie publikovanej v časopise Physics of Fluids vám totiž nosenie použitého rúška môže uškodiť viac, ako keď žiadne rúško nemáte.

Zdroj: Getty Images

Vedci pri výskume používali počítačový model, ktorý zobrazil, ako jednotlivé častice končia v nose a prenikajú až do pľúc. Experiment ukázal, že nové trojvrstvové chirurgické rúško je pri filtrovaní častíc účinné na 65 percent, ale v prípade použitého rúška účinnosť klesá na 25 percent. Pri nosení použitého rúška dokonca preniká do tela viac škodlivín než bez použitia akejkoľvek ochrany horných dýchacích ciest. Odborníci tak dospeli k záveru, že nosenie rúšok alebo inej alternatívy ochrany tváre s menej ako 30-percentnou účinnosťou filtrácie môže byť horšie, ako keď ľudia žiadnu ochranu tváre nepoužijú.

"Je prirodzené myslieť si, že nosenie rúška bez ohľadu na to, či je nové alebo staré, by malo byť vždy lepšie ako nič. Naše výsledky však dokazujú, že toto platí iba pre častice väčšie ako päť mikrometrov, ale nie pre jemné častice menšie ako 2,5 mikrometra," vysvetľuje autor štúdie Jinxiang Xi. Výsledky v oblasti skúmania účinnosti ochrany tváre priniesli aj iné predchádzajúce štúdie a tieto zistenia by nám mohli pomôcť správne sa chrániť. Na čo by sme si teda mali dávať pozor?

Rúška bez troch vrstiev

Vaše rúško by malo mať aspoň tri vrstvy, aby vás dostatočne ochránilo. V nedávnej štúdii vedcov z Virginia Tech University bolo testovaných jedenásť rôznych typov rúšok vrátane deviatich vyrobených z materiálov ako kávové filtre, bavlnené tričko a ďalšie textílie, ale aj štít na tvár. Zistenia ukázali, že najúčinnejšie boli rúška, ktoré mali tri vrstvy.

Zdroj: Getty Images

Použité rúška

Podľa analýzy publikovanej v septembri v British Medical Journal môže nedostatočná hygiena rúšok zvyšovať riziko nákazy koronavírusom. Je preto potrebné oprať ho po každom použití, aby bolo naozaj hygienické.

Zdroj: Getty Images

Tvárové štíty

V decembri aktualizovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúčania týkajúce sa ochrany proti nákaze koronavírusom a uviedla, že použitie tvárových štítov je v porovnaní s rúškami menej účinné. Štíty totiž neblokujú vydychované kvapky a tie tak môžu následne preniknúť do tela inej osoby.

Zdroj: Getty Images

Rúška s ventilmi

Vedci z Národného ústavu pre štandardy a technológie (NIST) nedávno zistili, že rúška s ventilmi podporujú šírenie koronavírusu. Zatiaľ čo bežné respirátory N95 úplne blokujú priechod kvapôčok, rúška vybavené ventilom s tým istým označením sú v tomto smere absolútne neúčinné.