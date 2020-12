Infektologička varuje: Po očkovaní proti KORONAVÍRUSU v žiadnom prípade nerobte TOTO!

COLUMBUS - Bohužiaľ aj s príchodom vakcíny stále existujú riziká, ktoré je potrebné v súvislosti s pandémiou COVID-19 zvážiť. Infektologička varuje, že po očkovaní sa ľudia nemôžu okamžite vrátiť späť do normálu. Okrem toho s vakcínou súvisia aj niektoré vedľajšie účinky, o ktorých by ste podľa nej mali vopred vedieť.

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) preveruje povolenie na núdzové použitie dvoch vakcín proti koronavírusu. Prví Američania by mohli byť zaočkovaní ešte pred Vianocami. Ani potom ale nemožno zabúdať na opatrnosť. Debra Goffová, odborníčka na infekčné choroby z Ohio State University, v rozhovore pre Business Insider vysvetlila, že návrat k normálnemu životu bude nejaký čas trvať. "Myslím si, že vnímanie ľudí je také, že dostanú vakcínu a budú v bezpečí. Že už potom nebudeme musieť nosiť rúška a spoločensky sa dištancovať. Ale takto to v skutočnosti fungovať nebude," upozorňuje.

Zdroj: TASR/University of Oxford via AP

Vakcína je podľa jej slov prvým krokom k tomu, aby sme sa mohli vrátiť k normálu. Pri oboch skúmaných vakcínach od spoločností Pfizer a Moderna je potrebné aplikovať dve dávky, aby bola účinnosť 95-percentá. Trvá najmenej desať až dvanásť dní, kým sa stane prvá dávka účinnou proti koronavírusu. Pred aplikovaním druhej dávky je účinná iba na 52 percent. Ani po druhej dávke však rúška nevyhoďte do koša. Odborníci stále potrebujú čas na to, aby zistili, ako vakcína ochráni tých, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať. Bude tiež potrebné, aby sa vytvorila takzvaná "imunita stáda". Riaditeľ Národného ústavu pre alergie a infekčné choroby (NIAID) a expert Bieleho domu pre pandémiu Anthony Fauci uviedol, že na to, aby bol koronavírus potlačený, sa musí dať očkovať 75 až 85 percent Američanov.

Faktom tiež je, že vakcíny nie sú stopercentne účinné, čo znamená, že stále existuje malá šanca, že by ste sa aj po očkovaní mohli nakaziť. "Odteraz až do januára budeme vedieť oveľa viac. Každý deň je pre nás novou vzdelávacou skúsenosťou. Už sme skoro tam, ale nie sme ešte za cieľom," poznamenala Goffová s tým, že rúška môžu zostať obzvlášť efektívnou ochranou u ľudí s oslabenou imunitou. Tieto komplikácie ale nie sú jedinými problémami, ktoré sa môžu objaviť po príchode vakcíny. Existuje tiež obava z vedľajších účinkov, medzi ktoré patrí:

Nevoľnosť

Počas májového pokusu spoločnosti Moderna dostal dobrovoľník Ian Haydon najvyššiu dávku vakcíny (250 mikrogramov). Výsledkom bolo, že zažil silné nevoľnosti, ktoré spôsobili zvracanie a mdloby. Moderna však odvtedy znížila dávkovanie.

Zdroj: Getty Images

Horúčka

V novembrovom rozhovore pre Washington Post Fauci diskutoval o vedľajších účinkoch vakcíny proti COVID-19. Jedným z týchto vedľajších účinkov bola horúčka, ale povedal, že by nemala trvať dlhšie ako 24 hodín.

Bolesť hlavy

Haydon tiež prezradil, že po druhej dávke pociťoval bolesť hlavy, čo ale nemuselo priamo súvisieť s konkrétnou vakcináciou. Podľa časopisu Science Magazine ide o vedľajší účinok pri obidvoch dávkach. Pri testovaní vakcíny spoločnosti Moderna malo tento vedľajší účinok 4,5 percenta účastníkov a pri testovaní vakcíny od Pfizer iba dve percentá.

Zdroj: Getty Images

Únava

Môže sa stať, že po očkovaní pocítite dočasnú únavu. Tá je najbežnejším vedľajším účinkom pri testovaní vakcín od Pfizeru a Moderny. V prípade spoločnosti Moderna bola únava vedľajším účinkom u 9,7 percenta účastníkov, pri výskume firmy Pfizer len 3,8 percenta.