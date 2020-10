Chlapova manželka podstúpila kvôli rakovine mastektómiu: Svojím komentárom ju úplne odrovnal

Nemenovaný muž sa na Reddite podelil s príbehom, za ktorý ho užívatelia jednohlasne odsúdili. Jeho manželka podstúpila kvôli rakovine dvojitú mastektómiu, čiže jej odstránili obe prsia. Táto operácia jej raz a navždy zmenila život. Veľa ľudí by očakávalo, že práve partner bude stáť po jej boku a pomôže jej prekonať ťažké chvíle, v tomto prípade sa stal opak pravdou. Muž svojej žene priamo povedal, že si želá, aby si dala zväčšiť prsia. "Neurobila to a zatiaľ čo som sa trápil, nič som jej na to nepovedal," uviedol v dnes už zmazanom príspevku.

Zdroj: Getty Images

Keď jeho mama a sestra videli manželku po prvýkrát od operácie, vyhlásili, že vyzerá úplne rovnako a nič jej nechýba. No chlap s nimi nesúhlasí a tvrdí, že poistenie by jej preplatilo nové prsia. Týmto komentárom však ešte viac manželku nahneval. Tá začala plakať a adresovala mu pár nepekných slov. To isté urobila aj mužova sestra a otec. "Keď som sa spýtal, čo také zlé som povedal, môj otec odpovedal, že nevychoval hlupáka," zdôveril sa chlapík. Zároveň sa pýta čitateľov, či to, čo povedal, bolo skutočne také urážajúce.

Príspevok sa stretol s tisíckami komentátorov s odkazom, že by sa mal naučiť empatii a snažiť sa pochopiť, čo jeho manželka momentálne prežíva. "Predstavte si, že by operovali vaše prirodzenie. Som si istý, že by ste nechceli, aby vás ktokoľvek dráždil," podotkol jeden užívateľ. "Čo to s tebou je, kamoš? Vaša žena podstúpi traumatizujúci zákrok a jediné, na čo si spomeniete, sú veľké prsia?" nechápavo sa pýta ďalší. Napokon nemenovaná osoba dodala, že dúfa, že ďalšou zhubnou vecou, ktorej sa v dohľadnom čase manželka autora príspevku zbaví, bude on.