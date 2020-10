Manželia oslavovali prvé výročie svadby: Žena vytočená odišla od stola, ale budete ju chápať

LONDÝN - Mali to byť romantické chvíle, ktoré by si užívali v spoločnosti toho druhého. No namiesto toho na večeru pri príležitosti prvého výročia svadby dorazili aj rodičia chlapíka. To jeho ženu strašne vytočilo a úplne ju prešla chuť niečo oslavovať.

Dvadsaťšesťročná žena priblížila svoj príbeh užívateľom stránky Reddit. Manžel jej sľúbil, že ju pri príležitosti prvého výročia svadby zoberie na nejaké pekné miesto na romantickú večeru. Mal čo naprávať, pretože ich svadba bola vraj kvôli jeho príbuzným hotová katastrofa. Žena je navyše v piatom týždni tehotenstva. Dvojica sa vybrala do reštaurácie, ktorú údajne vybrala mužova matka. Už to bolo prvé znamenie, že ich život v skutočnosti riadi niekto iný. "Hneď, ako sme tam dorazlli, som si všimla, že na stole chýba jedálny lístok. Bola som prekvapená, pretože som bola veľmi hladná a chcela som si už objednať," píše mladá žena.

Po zhruba štvrť hodine, čo sa manžel vykrúcal, ku stolu prišli jeho rodičia. Žena zostala totálne zaskočená. "Pozrela som na manžela, aby mi vysvetlil, čo to má znamenať. On len zahlásil, že jedlo bolo vybrané a objednané vopred. Jeho mama navyše začala nevhodne komentovať moje vlasy, šaty, hmotnosť. Neustále sa jej niečo na mne nepáčilo. A čerešničkou na torte bolo, keď zrušila moju objednávku koláča a namiesto toho objednala ten, ktorý chutí jej a môjmu mužovi."

Zdroj: Getty Images

Po tomto všetkom si žena povedala, že stačilo. Vstala a povedala manželovi, aby jej dal kľúče od auta, inak pôjde domov pešo. Ten sa ešte snažil upokojiť situáciu, no znova zasiahla svokra so svojimi nevhodnými poznámkami a večer sa už nijakým spôsom nedal zachrániť. Akoby to nestačilo, po príchode domov začal manžel ženu obviňovať z toho, že to prehnala a zničila im pekný večer. Prítomnosť svojich rodičov na večeri obhajoval tým, že za ňu zaplatili vopred, tak príliš nemal na výber a musel ich pozvať. Priznal ale, že mu to vlastne vôbec nevadilo.

Užívatelia vyjadrili svoju podporu žene a manželovi vyčítajú, že sa jej nezastal pred svojou matkou. "V manželstve majú byť dvaja ľudia, nie traja ani štyria," podotkol jeden. Druhý si zas myslí, že mladík sa správa tak, akokeby sa oženil s mamou.