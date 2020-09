Keď uvidíte, aké rúško mal cestujúci v MHD na sebe, strasie vás: Toto by ste si v živote na seba nedali!

Briskí dopravní inšpektori varovali ľudí cestujúcich hromadnými dopravnými prostriedkami, aby namiesto rúšok nepoužívali hady. Akokoľvek absurdne to znie, presne toto sa stalo. Nemenovaný Brit sa vydal hromadnou dopravou s hadom omotaným okolo úst a nosa. Stalo sa tak v pondelok v autobuse, ktorý smeroval do Manchestru. Jedna z pasažierok sa spočiatku domnievala, že muž má nasadené rúško s vtipným vzorom. Neskôr sa však had začal plaziť po zábradlí autobusu.

Vo Veľkej Británii je nosenie rúška vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy povinné. Výnimku majú iba starší ľudia, ľudia so zdravotnými ťažkosťami alebo postihnutím. Hovorca spoločnosti Transport for Greater Manchester očakáva, že cestujúci budú počas pandémie dodržiavať vládne pokyny týkajúce sa nosenia rúšok vo verejnej doprave.

"Nemusí to byť chirurgické rúško. Cestujúci si môžu vyrobiť vlastné alebo nosiť inú alternatívu, napríklad šál alebo šatku," uviedol vo vyhlásení. Používať živého hada ako náhradu rúška v každom prípade jednoznačne neodporúča.