Piloti zažili počas letu strašný šok: Pozreli sa vľavo... okolo nás práve preletel...!

"Tower, Američan 1997, práve sme minuli človeka v jetpacku," zahlásil jeden z pilotov do vysielačky. Toto hlásenie síce znelo absurdne, no pracovníci linky zachovali pokoj a opýtali sa, na ktorej strane lietadla sa "Iron Man" objavil. Pilot oznámil, že to bolo naľavo. Muža v jetpacku videli v ten deň ešte ďalší dvaja piloti iných letov. Najprv neverili tomu, že skutočne videli lietať vo vzdušnom priestore vyhradenom pre komerčné lety osobu v jetpacku, no keď sa dozvedeli, že nie sú jediní, uverili.

Zdroj: Youtube/JetPack Aviation

Jetpacky prešli dlhou cestou vývoja od pár sekundových letov, ktoré sa prvýkrát uskutočnili v 60. rokoch minulého storočia, až po súčasné takmer hodinové lety. Za ten ča sa výrazne zlepšila schopnosť ovládať jetpacky, ale aj riadiace schopnosti pilotov. Ešte v roku 2016 spoločnosť Martin Aircraft Company z Nového Zélandu tvrdila, že jej jetpack dokáže lietať v nadmorských výškach 900 metrov rýchlosťou 74 kilometrov za hodinu po dobu 30 až 45 minút. Jetman Dubai však vo februári 2020 prišiel s okrídleným jetpackom, ktorý vzlietol do výšky 1800 metrov. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a Federálny úrad pre letectvo (FAA) začali vyšetrovanie incidentu, no zatiaľ nemajú žiadneho podozrivého. Jetpacky sú zriedkavé, čo zúžilo ich podozrenie najmä na multimiliónové spoločnosti.