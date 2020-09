FOTO Rodina objavila na pláži záhadné čudo: Už vedia, čo to je, vďaka nemu poriadne zbohatnú

NEW BRIGHTON - Rodina objavila v severnom Walese mimoriadne jedinečné morské tvory v hodnote takmer 55 000 eur. Greenovci spočiatku netušili, akú hodnotu má to, čo našli. V skutočnosti ale ide o lahôdku, za ktorú si v reštauráciách poriadne priplatíte.

Martyn Green (47) a jeho rodina dovolenkovali pri waleskom pobreží, keď na pláži narazili na veľký kus dreva. Bolo obrastené tisíckami stvorení v ulitách, ktoré pôsobili priam mimozemsky. Martyn to všetko zachytil na fotoaparát a zábery publikoval na Facebooku. "Viem, ako všetci milujete zvláštne a nádherné veci. Toto je kus dreva pokrytý fúzonôžkami, ktorý bol včera na waleskej pláži. Je to naozaj mimoriadne vzácne," napísal vo svojom príspevku.

Jeho syn na internete vyhľadal, koľko by mohli za nájdenie fúzonôžok zarobiť. Napríklad v Portugalsku a Španielsku sa predávajú za cenu okolo 105 eur za pol kila. Green odhadol, že na dreve ich bolo aspoň dvetisíc, a preto by si jeho rodina ich predajom mohla zarobiť okolo 55 000 eur.

Podľa spoločnosti SD Food Travel sú fúzonôžky také drahé preto, že sú absolútne vynikajúce. Bežne sa vyskytujú v španielskej Galícii. "Zber fúzonôžok je zradná práca vzhľadom na to, kde rastú - na veľkých balvanoch vyčnievajúcich do oceánu, ktoré sú vystavené vlnám. Jeden nesprávny ťah alebo jedna veľká vlna a to najlepšie, v čo môžete dúfať, je rozrezaná ruka," objasnila spoločnosť.