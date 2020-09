FOTO Rodina hodila do mora urnu s popolom mŕtveho otca: O dva roky sa stalo niečo neuveriteľné

Američan Jerry Whitt zo štátu Kentucky v máji 2018 náhle zomrel, čo jeho rodinu hlboko zasiahlo. Mal v pláne navštíviť a spoznať ešte veľa nových miest, no nič z toho už nestihol. Jeho manželka Mary vysvetlila, že že nemohli veľa cestovať, pretože pracovali.

Dva mesiace po smrti svojho manžela odišla s ostatnými príbuznými do Daytona Beach na Floride. Vtedy po prvýkrát letela lietadlom. Jej dcéra Emilee dovtedy nikdy nevidela oceán. Obe tento zážitok chceli zdieľať so svojím manželom a otcom, ktorý bol však už po smrti. "Rozhodla som sa dať Jerryho popol do urny a tiež jeho fotku a odkaz. Myslela som si, že to bude dobrý spôsob, ako môže vycestovať s nami," hovorí Mary. Na Floride potom urnu hodila do Atlantiku.

Zdroj: WKYT

Pre celú rodinu bolo poriadnym šokom, keď ich o dva roky kontaktovali istí Španieli s tým, že v oceáne našli urnu s Jerryho popolom. Stalo sa tak na mieste vzdialenom viac ako 6000 kilometrov od lokality, kde bola urna vhodená do mora. Emilee uviedla, že jej rodina sa vďaka tejto udalosti s tou španielskou spriatelila. Údajne spolu dokonca vedú dlhé online rozhovory. Whittovci sú naviac pozvaní do Španielska, aby sa s nálezcami urny stretli osobne.