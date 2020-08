Dnešok znamená smutný míľnik pre našu planétu: A Slovensko je na tom priam katastrofálne!

Minulý rok svetová populácia vyčerpala prírodné zdroje 29. júla 2019, pričom dovtedajší trend naznačoval, že situácia sa bude každým rokom len zhoršovať. Tento rok však koronavírusová pandémia spôsobila, že Overshoot Day nastal "až" dnes, teda 22. augusta. Medziročne sa tak posunul o tri týždne. Ako uvádza platforma Global Footprint Network, k historickému posunu prispel predovšetkým pokles ťažby dreva a pokles emisií CO2 z využitia fosílnych palív.

Zdroj: Getty Images

"Tento rok nám Earth Overshoot Day poskytuje bezprecedentnú príležitosť vidieť takú budúcnosť, akú by sme chceli žiť. Snaha potlačiť šírenie COVID-19 ukázala, že krátkodobo vieme znížiť spotrebu a využitie prírodných zdrojov. Keď prekonáme krízu v oblasti verejného zdravia a zameriame sa na obnovu našich hospodárstiev a našich životov, je potrebné si uvedomiť, že práve riešenia založené na udržateľnosti prírodných zdrojov a prosperite planéty majú šancu priniesť pozitívne výsledky, o ktoré sa lídri usilujú," konštatuje spomínaná platforma.



Dátum, kedy svet a jednotlivé krajiny začínajú žiť na ekologický dlh, zverejňuje každoročne Global Footprint Network (Platforma globálnej ekologickej stopy). Sleduje nároky jednotlivých štátov a ich obyvateľov na využitie krajiny a prírodných zdrojov na produkciu potravín, surovín, materiálov, energie, na výstavbu miest, produkciu oxidu uhličitého z fosílnych palív, odlesňovanie a kapacitu zostávajúceho zalesnenia pohlcovať oxid uhličitý. Pri našich aktuálnych nárokoch by sme potrebovali 1,6 planéty.

Zdroj: Getty Images

"Aj Slovensko má príležitosť teraz investovať do premeny hospodárstva a poľnohospodárstva, do tvorby zelených pracovných miest, ochrany biodiverzity a opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy. Je dôležité, aby takéto projekty boli súčasťou národného plánu reforiem, s ktorým sa vláda chce uchádzať o peniaze určené na obnovu ekonomiky krajín EÚ po pandémii. V tejto súvislosti nerozhodujeme o nás, ale o našich deťoch," uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Posunúť Earth Overshoot Day sa dá viacerými spôsobmi, napríklad znížením emisií CO2, produkciou energie z obnoviteľných zdrojov či obmedzením individuálnej automobilovej dopravy a jej nahradením ekologickou a verejnou dopravou. Veľký vplyv na spotrebu prírodných zdrojov má aj to, ako pristupujeme k potravinám. Ak by sme o polovicu znížili množstvo jedla, ktoré končí ako odpad, dokázali by sme tento deň posunúť až o pätnásť dní. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje že v odpade končí tretina produkcie potravín. Ak by tento odpad bol krajinou, po USA a Číne by bol tretím najvyšším producentom emisií CO2. Rovnako je v tomto smere dôležitá obnova lesov, ekologické poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity a ochrana oceánov, jazier a riek, ktoré v súčasnosti absorbujú asi tridsať percent emisií.