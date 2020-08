FOTO Žena objavila na pláži smradľavé monštrum: Anomália, ktorú rozlúskli až vedci

Chlpatý tvor, ktorého miestni našli neďaleko Liverpoolu, nemá identifikovateľnú hlavu, no zdá sa, že má štyri plutvy. Jeho fotky boli zverejnené vo facebookovej komunite Ainsdale s otázkou, či niekto pozná druh uhynutého živočícha.

Zdroj: Facebook/Ainsdale

"Je to veľmi bizarné, ako mišmaš rôznych vecí. Živočích je dlhý 4,5 metra, má plutvy, je chlpatý a vyzerá to tak, že je k nemu pripojená ďalšia príšera, pravdepodobne prostredníctvom pupočnej šnúry, takže môže byť čerstvo narodený," uvádza sa v jednom z príspevkov. Ďalší podotkol, že to vyzerá ako veľryba, ktorá zožrala koňa a ten zožral delfína. Mladá žena, ktorá stvorenie zachytila na záberoch, uviedla, že iba zápach rozkladajúceho sa tela spôsobil, že jej prišlo zle. "Môj prvý predpoklad bol, že to bola nejaká veľryba. Niektorí ľudia si ale myslia, že je to krava alebo kôň. Úprimne, neviem," napísala.

Zdroj: Facebook/Ainsdale

Mimovládna organizácia Natural Englad, ktorá spravuje národnú prírodnú rezerváciu Ainsdale Sand Dunes, vraj vie, o zdochlinu akého zvieraťa ide. "Môžeme potvrdiť, že na pláži Ainsdale bolo nájdené zviera v zle rozloženom stave. Hoci nie je presne identifikované, zdá sa, že ide o druh veľryby," vyhlásil pracovník Stephen Ayliffe. Spolu s kolegami momentálne pracuje na odstránení ostatkov.