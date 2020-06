VIDEO IKEA po troch mesiacoch otvorila prevádzky: Nastala totálna hystéria, aká tu ešte nebola

LONDÝN - Hotové šialenstvo nastalo vo Veľkej Británii po tom, ako sa obchodný dom Ikea v pondelok po niekoľkomesačnej vynútenej pauze opäť rozhodol otvoriť svoje prevádzky. Pohľad na rady dlhé stovky metrov vyvoláva otázniky o tom, čo ľudia tak súrne potrebujú do domácnosti.

Celkovo devätnásť pobočiek Ikea v Anglicku a Severnom Írsku po takmer troch mesiacoch opäť otvorilo svoje brány. Kvôli tomu nastala totálna nákupná hystéria a už od rána sa pred mnohými predajňami tvorili dlhé rady. Ochranka musela usmerňovať ľudí a dohliadať na to, aby dodržiavali odporúčanú vzdialenosť.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Jeden zo zákazníkov prezradil, že do rady sa postavil o desiatej doobeda, pričom do obchodu sa dostal až o pol druhej popoludní. Ďalší, 33-ročný Jack Parkes z Edmontonu v severnom Londýne, uviedol, že na nákup toaletného stolíka a zrkadla pre svoju dcérku čakal dve hodiny. "Ľudia si pravdepodobne budú myslieť, že som naštvaný, ale pravdupovediac, je to ďalší dôvod, prečo môžem opustiť svoj dom po dlhom čase, ktorý som strávil len tam," vyhlásil.

Zdroj: profimedia.sk

Rovnaká situácia nastala aj v severoírskom Belfaste. Samantha Fisherová spolu so svojou dcérkou stáli v rade od ôsmej ráno. Do obchodov je zakázané vchádzať s celou rodinou, dnu sa dostane iba jeden dospelý s jedným dieťaťom.

Zdroj: profimedia.sk

Detské kútiky a reštaurácie v Ikea aj naďalej zostávajú zatvorené. Ich pracovníci vopred požiadali zákazníkov, aby do obchodu vstupovali so zoznamom vecí a ideálne aj s vlastnou taškou, aby tak urýchlili nakupovanie. Ikea neakceptuje hotovosť, ľudia môžu z hygienických dôvodov platiť iba kartou.