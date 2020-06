Mladík si najal dvojicu mužov, aby mu splnili sexuálnu fantáziu: Sen sa zmenil na HOROR!

Nemenovaný mladík si cez Facebook najal dvoch mužov ochotných splniť jeho sexuálnu fantáziu. Požiadavka spočívala v tom, že dvojica má v skorých ranných hodinách vniknúť do jeho domu s mačetami v rukách, vyzliecť ho do spodnej bielizne, spútať a nakoniec ho hladkať metlou. Za toto všetko ponúkol odmenu 5000 austrálskych dolárov (3028 eur). Netrvalo dlho a prihlásili sa dvaja dobrovoľníci. Kým sa však trojica dohodla na všetkých detailoch, došlo k malej, ale veľmi významnej zmene. Objednávateľ sa totiž odsťahoval do nového domu vzdialeného od pôvodného bydliska približne 50 kilometrov. Zmenu polohy síce mužom nahlásil, tí však správu prehliadli. Omylom tak skončili na pôvodne dohodnutej adrese v dome neznámeho, nič netušiaceho muža, ktorého zobudil nejaký šum v kuchyni. Kým sa spamätal a odložil z očí masku na spanie, pri jeho posteli stáli dvaja muži s mačetami v ruke. Jeden z nich šokovanému Austrálčanovi povedal: "Prepáč kamoš, je to omyl". Potom mu podal ruku a obaja odišli.

Zdroj: Getty Images

Vyľakaný muž hneď kontaktoval políciu a opísal im hrôzostrašnú rannú scénu. Policajti krátko nato našli dvojicu mladíkov v dome objednávateľa. Ten bol s ich výkonom zrejme nadmieru spokojný, pretože v čase príchodu hliadky si trojica pochutnávala na vajíčkach so slaninou.

Zdroj: Getty Images

Všetci skončili na policajnom oddelení, kde objednávateľ všetkých uistil, že akcia bola dohodnutá a nedošlo k žiadnemu násiliu. Vyšetrovateľov zaujímalo, prečo mal jeden z vykonávateľov objednávky so sebou nôž. "Všimol som si, že Leroy ho mal pri sebe. Nebolo to súčasťou dohody, tak som ho požiadal, aby ho odniesol do auta. Hneď to urobil," uviedol jeden z obvinených. Leroyov právny zástupca počas pojednávania vysvetlil, že išlo o obchodnú dohodu zviazať a hladkať metlou polonahého muža. Vniknutie do domu nebolo násilné s cieľom niekoho zastrašiť. Súd nakoniec uznal, že Terrence Leroy nie je vinný. To, ako dopadol jeho kolega, nie je známe.