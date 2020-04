Reportérka zverejnila SEX VIDEO, aby vyzbierala peniaze pre lekárov: Šéf ostal pobúrený

Tridsaťdeväťročná korešpondentka BBC pre Írsko Vardyová so svojím priateľom, amatérskym futbalistom, natočila pikantné video. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že dvojica na ňom sexuje, no akt lásky v skutočnosti len parodujú, pričom počas toho spievajú pieseň kapely Queen "I Want To Break Free".

Sexuálna scéna bola len jedným segmentom videa, ktoré Adams a jeho futbaloví kolegovia nahrali, aby získali finančné prostriedky pre Národnú zdravotnícku službu v súvislosti s pandémiou COVID-19. "Tak, tu to je. Štyri týždne karantény... žiadny futbal... toto je to, čo sa stáva," okomentoval Aaron zábery.

Zdroj: Youtube/WTF Videos

Paródia sa však nestretla s pochopením šéfov BBC. Vôbec ich nepobavila, práve naopak. Zamestnancom rozposlali hromadný email, v ktorom im pripomenuli redakčné pokyny pri používaní sociálnych sietí. "Malo to mať nadľahčený charakter, ale Emma sama priznala, že je to nevhodné a klip zo sociálnej siete odstránila," uviedol hovorca BBC.