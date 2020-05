Kto by to bol čakal, že obľúbený alkoholický nápoj bude tak prospešný pre ľudské zdravie. Pritom si stačí vychutnať jeden pohár zlatého moku denne! Výsledkom bude dlhší život a ochrana pred nespavosťou, demenciou a dokonca obezitou. Ktoré pivá to dokážu?