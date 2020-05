Vedci zistili, prečo bol dopad meteoritu pre našu planétu tak katastrofálny

Doteraz neznámu trajektóriu 15-kilometrového meteoritu, ktorý vytvoril 180 kilometrov široký chicxulubský kráter, vedci zrekonštruovali pomocou 3D simulácie. Výsledky svojej práce zverejnili v odbornom časopise Nature Communications. "Dopad v Chicxulub znamenal pre dinosaurov ťažké časy. Naša práca dokazuje, že to bolo ešte horšie, než sme si doteraz mysleli," zhŕňa hlavný autor štúdie Gareth Collins z Kráľovskej univerzity v Londýne.

Teleso podľa výskumu na Zem dopadlo pod uhlom 60 stupňov. Uhly medzi 45 a 60 stupňami sú pritom podľa vedcov najničivejšie, čo sa vyvrhnutia hornín a ďalších materiálov do ovzdušia týka. "Pokiaľ k nárazu dôjde pod menším alebo naopak väčším uhlom, množstvo materiálu v atmosfére, ktorý môže mať vplyv na zmenu klímy, je oveľa menšie," vysvetľuje Collins. Náraz meteoritu pod napríklad pravým uhlom síce podľa výskumníkov vytvorí väčší kráter, vyvrhne však menej trosiek, ktoré sa nedostanú tak ďaleko.

Rekonštrukcia dopadu podporená geologickými dátami z miesta dokázala, že pri náraze vznikol 30 kilometrov hlboký kráter, ktorý bol natoľko masívny, že sa sám do seba zrútil. To do ovzdušia vyvrhlo ďalší materiál. Do atmosféry sa dostali aj miliardy ton síry, ktoré následne zablokovali slnečné lúče. Nastalo zníženie fotosyntézy a ochladenie klímy, ktoré vo finále viedlo k vymieraniu druhov.