FOTO Mladík mal zaľahnuté v uchu, vinil ušný maz: Hlboko sa mýlil, toto si z neho vytiahol

Zaľahnuté ucho nie je nič príjemné a potvrdzuje to aj muž, ktorý sa o svoju skúsenosť podelil na internete. Uviedol, že síce nepociťoval žiadnu bolesť, ale zato v uchu počul hlasný praskavý zvuk. Už predtým mu vraj v ňom niekoľkokrát zaľahlo kvôli nahromadenému mazu, ale nikdy to nebolo sprevádzané podobnými zvukmi. Bol si však istý tým, že nejde o nič výnimočné, a tak si vygúglil návod, ako sa mazu zbaviť. Napchal si do ucha vatu namočenú v olivovom oleji a šiel spať.

Praskavý zvuk síce na druhý deň zmizol, ale mladíkovi sa zdalo, že mu ucho aj tak niečo blokuje. "V priebehu nasledujúcich dní som sa sám pokúsil odstrániť ušný vosk. Dal som si do ucha vodu, potom vatu s olivovým olejom a dokonca som sa chcel do jeho vnútra dostať s pinzetou. Viem, že som to nemal robiť, ale už som bol zo všetkého nervózny," hovorí.

Zdroj: imgur

Nakoniec sa mu podarilo z ucha pinzetou vybrať mŕtvu moľu. Vliezla mu tam pravdepodobne v noci, keď spal. Neskôr uhynula a spôsobovala zaľahnutie. A možno by mu z ucha v spánku vypadla aj sama, keby ju neblokoval vatou. Viacerí užívatelia napísali, že majú podobnú skúsenosť s iným hmyzom. "Moja žena pracuje v ambulancii ORL v Los Angeles. Vyťahovanie švábov z uší tam majú na dennom poriadku. Niekedy sú dokonca ešte živé," uviedol jeden.