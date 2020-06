Vedci objavili RAJ na zemi! Na tomto mieste bolo tak úžasne, že tam ostávali aj sťahovavé zvieratá

Rovina Palaeo-Agulhas, ktorá je dnes ponorená do morských vôd pri pobreží Juhoafrickej republiky, kedysi poskytovala bohaté biotopy pre množstvo živočíchov. Vedci po preskúmaní jaskynných lokalít zistili, že tu bol doslova raj na zemi a že tu dokonca ostávali aj sťahovavé živočíchy.

Vedci na južnom cípe Afriky v Juhoafrickej republike objavili dávno stratený biotop. Skúmajú jaskynné oblasti v Pinnacle Point neďaleko Mossel Bay, ktoré v minulosti zaplavili rieky. Jaskynné plochy boli počas ľadových cyklov odhalené. Pred jaskyňami bolo údajne obrovské množstvo pôdy. Antropologička Jamie Hogkinsová z University of Colorado Denver sa domnievala, že práve na tomto území ľudia a mäsožravé zvieratá lovili svoju potravu. Na otestovanie tejto teórie spolu s kolegami analyzovala zuby bylinožravých antilop, ktoré v lokalite žili pred asi 150 000 rokmi.

V zuboch zvierat sa objavovali druhy rastlín, ktoré rastú vo východnej a západnej časti regiónu. Vedci ďalej dokázali prítomnosť rôznych izotopov v zvieracích zuboch, čo by mohlo potvrdiť teóriu o migrácii antilop. Výsledky štúdie ale nenaznačovali, že by antilopy cestovali na dlhé vzdialenosti. Vedecký tím preto dospel k záveru, že lokalita musela byť mimoriadne prosperujúca, pretože všetky sťahovavé zvieratá zotrvávali výhradne tam. "Vieme, že rozšírené pobrežie zásobovalo silné riečne systémy, takže zvieratá nemuseli migrovať. Z hľadiska zdrojov to bolo skvelé miesto," skonštatovala Hodgkinsová.

Zdroj: Youtube/Discover Africa Safaris

Lokalita Palaeo-Agulhas prilákala množstvo iných druhov zvierat, vďaka čomu mali raní ľudia v pleistocéne o potravu postarané. "Keď sa pobrežie priblížilo k jaskyniam, ľudia mali prístup ku kôrovcom a iným morským živočíchom," doplnila antropologička. Súvisiaci výskum dokonca dokázal, že ľudia v tejto oblasti prežili aj erupciu supervulkána na vrchu Toba pred asi 74 000 rokmi. To by sa nikdy nestalo, keby lokalita neoplývala bohatou biodiverzitou. Územie rovnako poskytovalo skvelý prístrešok starovekým ľuďom počas ľadovcových cyklov.