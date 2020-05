FOTO Bábätko svojimi schopnosťami udivuje svet: Rodičia len čumeli, keď dokázalo toto!

Lula prišla na svet 31. januára a vážila len 2,5 kila. Jej rodičia, 31-ročný Tezra Finn-Johnston a 23-ročná Emily Derricková, prvýkrát zaregistrovali neobyčajnú silu ich dcéry len päť dní po tom, ako si ju odviezli domov z nemocnice. Všimli si, že sama dokáže držať hore hlavičku, čo je u malých bábätiek veľmi nezvyčajné, pretože ich svaly ešte nie sú úplne vyvinuté. A čo viac, ako dvojmesačná už vedela stáť bez pomoci na vlastných nohách.

Zdroj: profimedia.sk

Tezra so svojou dcérkou rád pozerá na Youtube videá o silákoch, preto zažartoval, že sa Lula nimi asi inšpirovala. "Keď mala asi mesiac, dostala hysterický záchvat, tak som si ju posadil na kolená, aby sa upokojila. Namiesto toho ale na mojom kolene zostala stáť, pričom som ju pridržiaval za ruky," spomína si. Neskôr to vyskúšali na zemi, kde si dievčatko počínalo ešte lepšie a stálo úplne samo.

Deti sa zvyčajne začnú stavať na nohy, keď majú zhruba deväť mesiacov až jeden rok. Prípad Luly je preto naozaj výnimočný. Johnston si myslí, že to môže byť aj dobrým pomerom svalov ku hmotnosti berúc do úvahy fakt, že Lula bola veľmi malé bábätko. On sám si vraj veľmi rýchlo cvičením dokáže vybudovať svalovú hmotu. "Keď som mal trinásť rokov, začal som so silovým tréningom a wrestlingom. Bol som fakt dobrý, dokázal som poraziť aj dospelých mužov. Možno to Lula zdedila po mne," vysvetľuje.

Lula síce ešte nechodí, ale podľa jej rodičov to môže nastať kedykoľvek. "Nezaujímajú ju hrkálky tak, ako iné bábätká v jej veku. Správa sa, akokeby bola už oveľa staršia. Ale ja ešte nechcem, aby vyrástla," dodala Emily s tým, že si chce užiť klasické bábätkovské obdobie svojho prvého dieťatka.