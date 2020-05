Temný scenár expertov z WHO pre ľudstvo: Na TOTO sa pripravte, čelíme trom výzvam

"Žijeme na planéte, ktorá je plná vírusov. Čo bude, to nikto nevie, ale je možné, že sa vírus stane endemickým tak, ako množstvo sezónnych vírusov zo skupiny koronavírusov. Ďalšou možnosťou je, že zmutuje," uviedol Kluge. To, že SARS-CoV.2 bude s ľudstvom možno už navždy, povedal v stredu krízový expert WHO Mike Ryan. "Dôležité je dosiahnuť súhru medzi vírusom a naším správaním. Veľmi dôležité sú naše zásahy, teda to, ako môžeme situáciu ovplyvniť," doplnil odborník.

Aj napriek súčasnému priaznivému vývoju, kedy sa mnohým štátom darí šírenie COVIDU-19 zastaviť, musí sa mať svet na pozore. Nemáme čas oslavovať, je nutné sa pripravovať, pretože to nie je prvýkrát, čo svet čelí pandémii, ale tá súčasná bola veľmi zničujúca. Kľúčové je okrem preventívnych krokov aj rozšírenie kapacity zdravotných systémov. "Boli sme svedkami toho, že i ten najsilnejší zdravotný systém sa môže stať v priebehu niekoľkých týždňov preťažený," poznamenal Kluge.

V Európe sa ochorenie COVID-19 doposiaľ potvrdilo u zhruba 1,8 milióna ľudí, z ktorých viac ako 160-tisíc komplikáciám súvisiacim s infekciou podľahlo. To je celosvetovo 43 percent prípadov a 56 percent úmrtí. Hoci sa situácia na kontinente zlepšuje, Rusko, USA a Španielsko stále zostávajú v desiatke krajín, ktoré za uplynulých 24 hodín ohlásili najviac prípadov infekcie. Kluge sa na svet obracia s tromi výzvami. "Po prvé, nie je čas na ľahostajnosť, zostaňte ostražití. Po druhé, úrady musia načúvať verejnosti a podľa toho sa zachovať. Po tretie, správajte sa zodpovedne. My všetci určujeme vývoj tejto pandémie."