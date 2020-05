Kristina opísala boj v prvej línii: KORONAVÍRUS naháňa strach aj doktorom, ona sa však bojí niečoho iného

PRAHA – Zatiaľ čo štát uvoľňuje opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu, lekári na infekčných oddeleniach ešte poľaviť nemôžu. Doktorka Kristina Kuchařová (27) z pražskej Nemocnice Na Bulovce opísala, ako to vyzeralo na klinike pneumológie na začiatku pandémie a z čoho mala najväčší strach.

Kristina Kuchařová, lekárka Kliniky pneumológie 3. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Nemocnice Na Bulovce, bola nasadená na oddelenie COVID.

Podľa nej bola na začiatku núdzového stavu v nemocnici veľmi napätá atmosféra. „Ten pocit by som opísala ako ticho pred búrkou. Pre všetkých šlo o úplne novú situáciu. Zo dňa na deň sa obmedzila prevádzka chronickej ambulancie len na akútnu starostlivosť, ordinovalo sa cez telefón, recepty sa posielali cez esemesky, naši pacienti s chronickým pľúcnym ochorením mali z nákazy veľký strach,“ spomína Kuchařová.

Aj lekári sa boja koronavírusu

Kuchařová tvrdí, že spočiatku panovali obavy z nejasného vývoja celej situácie. „Obávali sme sa talianskeho scenára, ktorý sa, našťastie, neuskutočnil. Ja osobne sa snažím nepripúšťať si riziko, nie som riziková skupina a s infekčnými ochoreniami vrátane tuberkulózy sa stretávam denne. Bojím sa o svoju rodinu, rodičov, prarodičov. Na celej situácii ma najviac trápi odlúčenie od rodiny,“ priznala.

Niektorí jej kolegovia sa nákazy báli, predovšetkým tí z rizikových skupín. „Bál sa kolega s diabetom a pridruženými komplikáciami, či kolegyňa na biologickej liečbe pre reumatoidnú artritídu. Títo boli stiahnutí z tej najrizikovejšej prevádzky, alebo im bolo odporučené do práce nechodiť vôbec,“ dodala Kuchařová.

Ochranné obleky sťažujú prácu

Pre pacientov s covidom-19, respektíve s podozrením naň, sa v nemocnici vyčlenilo jedno oddelenie tak, aby mal každý svoju izbu. Oddelenie sa rozdelilo na špinavú a čistú zónu.

„Pred každou izbou sú ochranné pomôcky vrátane respirátorov, čiapky, štítu, okuliarov atď. Zdravotník sa pred vstupom do izby musí kompletne obliecť a potom zasa kompletne vyzliecť, a to ku každému pacientovi zvlášť,“ opisuje doktorka. „Tento proces je pre zdravotníka nesmierne vyčerpávajúci. V takomto vybavení je horúco, komunikácia s pacientom je sťažená. Niektorí to riešili tak, že pod ochranný oblek nosili minimum oblečenia,“ dodala.

Starostlivosť o pacientov s koronavírusom

Pacienti, ktorí potrebovali umelú pľúcnu ventiláciu, boli hospitalizovaní na jednotkách ARO. „Pacienti v menej vážnom stave vyžadovali kyslíkovú liečbu, infúznu terapiu a observáciu, keďže sa ich stav mohol rýchlo zhoršiť. Pacienti boli často postihnutí obojstranným zápalom pľúc, čo je všeobecne jedna z našich najčastejších diagnóz. Odlišnosti v liečbe či diagnostike sme mohli kedykoľvek konzultovať s Infekčnou klinikou NNB, spolupráca fungovala výborne,“ vyzdvihla Kuchařová.

Štíty a rúška od ľudí

Lekárka oceňuje pomoc ľudí, ktorí nemocnici prispeli v rámci svojich možností. „Ľudia darovali štíty, podomácky vyrobené rúška pre pacientov, potraviny a nápoje pre zdravotníkov, navyše vďaka medializácii situácie v zdravotníctve sa pacienti a ich rodiny správajú k nemocničnému personálu ústretovo,“ podotkla.

Kuchařová na otázku, či dôjde v zdravotníctve k zmenám, odvetila, že v to dúfa. „Dúfam, že vďaka tejto kríze si vláda i občania uvedomia, v akej situácii sa zdravotníctvo nachádza a dôjde im, že je potrebné urobiť zásadné zmeny.“